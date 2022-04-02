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    首頁　>　社會

    苗警加強臨檢KTV...4人未實聯制 顧客店家都送裁罰

    苗栗縣苗栗警分局針對轄內酒家、理容院及視聽伴唱KTV等處所加強實施臨檢。（圖由警方提供）

    苗栗縣苗栗警分局針對轄內酒家、理容院及視聽伴唱KTV等處所加強實施臨檢。（圖由警方提供）

    2022/04/02 09:24

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕中央流行疫情指揮中心於3月27日針對特定娛樂場所宣布嚴格控管措施，苗栗縣苗栗警分局針對轄內酒家、理容院及視聽伴唱KTV等處所加強實施臨檢，於4月1日晚間，在三義鄉1家視聽伴唱KTV，查獲4名客人未依規定實施實聯制，其中1名客人僅接種2劑疫苗，違反相關防疫規定，依規定通報主管機關依法裁處。依據傳染病防治法處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

    中央流行疫情指揮中心於3月27日發布最新防疫規定，苗栗縣各分局於當天，就連續編排專案勤務，至各場所加強臨檢宣導。昨晚被臨檢查獲的場所，苗栗警分局在3月30日就曾前往該營業場所宣導，對於業者未做好應善盡管理責任並配合政府防疫政策情形，除依規定通報主管機關依法裁處，警方當場再次向現場負責人告誡勿再犯。

    警方強調，中央流行疫情指揮中心宣布，特定娛樂場所的客人須接種3劑「嚴重特殊傳染性肺炎」疫苗並落實實聯制；營業場所內所有工作人員皆應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務。

    警方指出，特種營業場所人員出入較為複雜，為避免此類場所成為防疫破口，警方將持續防疫臨檢查察，清查「未攜帶防疫證明」、「未施打3劑疫苗」及「未落實實聯制」等違反防疫規定之店家及顧客，加強落實各項防疫措施，民眾切勿心存僥倖而使防疫工作功虧一簣。

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    苗栗縣苗栗警分局針對轄內酒家、理容院及視聽伴唱KTV等處所加強實施臨檢。（圖由警方提供）

    苗栗縣苗栗警分局針對轄內酒家、理容院及視聽伴唱KTV等處所加強實施臨檢。（圖由警方提供）

    中央流行疫情指揮中心於3月27日針對特定娛樂場所宣布嚴格控管措施。（取自中央流行疫情指揮中心）

    中央流行疫情指揮中心於3月27日針對特定娛樂場所宣布嚴格控管措施。（取自中央流行疫情指揮中心）

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