生死一瞬間曝光！東南水泥拆高塔怪手司機 及時跳車逃死刧

拆除高塔倒地前，怪手司機跳車逃生。（讀者提供）

2022/04/01 23:57

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影片曝光！東南水泥高雄廠拆噴霧塔1死 活埋怪手司機瞬間怵目驚心

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市東南水泥舊廠區去年拆高塔釀公安意外，1名怪手司機遭活埋。今天下午（1日）竟又發生同樣意外，這次高塔倒塌壓毀高壓線路，造成高鐵、台鐵停擺。而怪手司機見高塔迎面而來，及時跳離駕駛座，拚命往後跑，在高塔倒地前的瞬間幸運逃脫，警方、勞工局將進一步約談，釐清事故原因。

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今天下午3點37分，東南水泥廠進行槽體拆除工程，疑施工不慎，拆除中的槽體突然倒塌，波及鄰近的高壓電塔，消防局出動19車54人到場，確認無人受傷受困。

現場一部作業中的怪手側翻，廠區圍牆也被波及傾倒，廠外連接高鐵高壓線路被壓毀，同時間高鐵1班列車突然停電，無法開門，接著後續班次無法發車事態擴大。

案發當時，有民眾拍下當時作業的長臂怪手駕駛，他眼見即將倒塌的高塔正迎面而來，情急之下，立即選擇跳車逃跑幸運獲救，毫髮無傷。

警方說，目前還未正式約談怪手司機，將待後續事故調查時，再請他出面說明，以釐清事故原因。

拆除高塔倒地前，怪手司機跳車逃生。（讀者提供）

怪手當場被砸翻覆。（讀者提供）

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