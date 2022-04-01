貪睡醒來驚見女嬰脖子遭尼龍繩勒住送醫不治 粗心保母判緩刑2年

陳姓保母受雇照顧9個月大女嬰，不料竟不慎睡著，醒來時驚見女嬰脖子被尼龍繩勒住，已呈窒息狀態，緊急送醫仍不治，高等法院審理認為，陳女因一時疏忽致女嬰枉送寶貴生命，造成家屬無法彌補傷害，但考量雙方已達成和解並賠償，今依過失致死罪判陳女6月徒刑、緩刑2年。（資料照）

2022/04/01 13:44

〔記者楊國文／台北報導〕陳姓保母受雇照顧9個月大女嬰，不料竟不慎睡著，醒來時驚見女嬰脖子被尼龍繩勒住，已呈窒息狀態，將她緊急送醫仍不治，高等法院審理認為，陳女因一時疏忽，致女嬰枉送寶貴生命，造成家屬無法彌補傷害，但考量雙方已達成和解並賠償，今依過失致死罪判陳女6月徒刑、緩刑2年。

判決指出，陳女領有中華民國保母人員技術士證，受雇自2010年1月2日起，從每天上午7時起至下午5時30分為止，照顧當時3個月大的女嬰。

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2010年7月20日中午，陳女因女嬰熟睡而她竟不慎睡著，下午1時48分醒來時，驚見女嬰脖子被尼龍繩勒住，其臉色蒼白、嘴唇發黑，已呈窒息狀態，立即替女嬰進行人工呼吸急救，並報警送醫，遺憾的是，醫院搶救無效，女嬰仍於當天下午3時5分宣告死亡。

審理時，陳女坦承過失造成女嬰死亡，並向女嬰家屬道歉，雙方最終取得和解，家屬同意法院給予陳女判處緩刑。

高等法院認定陳女涉犯過失致死罪，指出陳女因一時疏忽，致女嬰枉送寶貴生命，造成家屬無法彌補傷害，但考量雙方已達成和解並賠償，應已收警惕效果，無再犯之虞，今依過失致死罪判陳女6月徒刑、緩刑2年。仍可上訴。

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