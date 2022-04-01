老母失智愛亂跑被外勞反鎖家中 女兒探望不到怒提告

越南箠看護丁女把失智的阿嬤反鎖家中不讓她亂跑，竟被女兒提告求償。示意圖（資料照）

2022/04/01 12:08

〔記者黃佳琳／高雄報導〕越南籍丁姓女看護來台照料失智的王姓阿嬤，並經阿嬤兒子指示，把住家大門反鎖不讓阿嬤亂跑出家門，不料卻引來阿嬤女兒不滿，指控丁女阻擋她探望母親還偷走書桌、檯燈及音響約2萬元財物，但法官認為女兒舉證不足判敗訴。

判決指出，越南籍外籍丁姓女看護受王姓老嫗的兒子聘僱，來台照顧母親的生活起居，由於王嫗患有失智症，時常亂跑出家門讓家人找不到，於是經由兒子同意，丁女把阿嬤家的大門用鐵絲反鎖，不讓阿嬤有機會偷跑出去。

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住在母親家對面的女兒，想去探望母親時得先打電話或傳訊息通知丁女開門，但丁女疑語言不通，與女兒有溝通不良的問題，女兒只要沒有辦法連絡到丁女，就無法探望母親，她除了報警請求協助外，更對丁女提告，指自己只要沒看到母親心情就會很不好，健康受到侵害，請求賠3萬元。

女兒更指控丁女把大門緊鎖時，趁機在家裡偷走書桌、檯燈及音響約2萬元財物，要求丁女要賠她共5萬元；鳳山簡易庭審理時，兒子出庭作證強調沒有人阻擋姐姐看母親，只要打電話丁女就會開門，法官也認為女兒沒有舉出自己無法探視母親時，健康受到何種損害，也沒有舉證家中哪些財物被偷走，因此認定請求無理，判女兒敗訴，可上訴。

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