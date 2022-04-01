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    驚悚畫面曝光！載挖土機貨車失控衝破民宅 如轟炸現場

    載著挖土機的貨車衝破民宅圍牆，撞破大門和門樑，鋼筋裸露出來，挖土機的頂蓋都掉落。（記者陳鳳麗攝）

    載著挖土機的貨車衝破民宅圍牆，撞破大門和門樑，鋼筋裸露出來，挖土機的頂蓋都掉落。（記者陳鳳麗攝）

    2022/04/01 12:12

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕人在家中坐，載挖土機的貨車撞破圍牆衝進來！一戶位在南投縣草屯鎮中正路、南坪路口的透天厝，昨晚被洪姓男子駕駛的貨車，從對向直接衝過路口撞破圍牆，落地門窗連根拔起，貨車及挖土機撞進客廳，挖土機的手臂更把門樑撞到鋼筋裸露，現場猶如被炸過，所幸這家人在後方吃晚餐而逃過一劫，貨車駕駛自行爬出車外，腳部挫傷。草屯警方初步研判該部貨車煞車失靈才肇禍。

    該起意外是發生在昨晚6點多，載著挖土機的貨車由洪姓男子駕駛，從中寮鄉經投17線、草屯鎮南坪路一路下來，到南坪路、中正路口時原本要左轉，但卻在路口完全停不下來，失控衝到對向，直接衝破路邊的雙併式透天厝的圍牆和拉門，再撞進客廳，而該戶人家的落地門就被拔起，所有家具全部被擠壓推到最後方，挖土機的手臂卡在大門上方而停下來。

    因撞擊力太大，在騎樓的機車和狗籠、太陽能設備的控制箱，也都被推擠到客廳最後方，現場磚、水泥塊散落一地，還有一根落地門的不鏽鋼長柱就壓在貨車的引擎蓋上，洪姓駕駛自行爬出車子，腳有挫傷。

    柯姓屋主表示，當時一家人在房子後方的飯廳吃晚飯，聽到轟然巨響和強烈震動，原來以為發生大地震，後來探頭一看才知道居然有載著挖土機的貨車衝進來。而柯姓屋主的媳婦事發後直拍胸口說：「阿彌陀佛！佛祖有保庇！」因為平常這個時間她都坐在客廳後方的辦公桌工作，昨日因工廠較忙，她剛好到後方工廠幫忙而逃過一劫。

    洪姓貨車駕駛也被這起意外嚇傻，一直呆坐而無法言語。由於挖土機的車斗手臂卡住大門位置，動用多人幫忙拆卸手臂，再用吊車來把挖土機、貨車吊出，柯姓屋主說：「撞成這樣，也不知要如何善後？」但他也說，還好駕駛只受輕傷，家人和在狗籠裡的黑狗也沒受傷，不然後果不堪設想。

    柯家的親友聽聞挖土機衝進柯家，都前來關心，看到現場狀況都嚇呆。（記者陳鳳麗攝）

    柯家的親友聽聞挖土機衝進柯家，都前來關心，看到現場狀況都嚇呆。（記者陳鳳麗攝）

    柯家的監視器拍到貨車失控從對向朝其圍牆大門衝過來。（民眾提供）

    柯家的監視器拍到貨車失控從對向朝其圍牆大門衝過來。（民眾提供）

    監視器拍到載挖土機的貨車衝破圍牆、撞掉圍牆大門的畫面。（民眾提供）

    監視器拍到載挖土機的貨車衝破圍牆、撞掉圍牆大門的畫面。（民眾提供）

    柯家另一個監視鏡頭拍到貨車衝破圍牆的畫面。（民眾提供）

    柯家另一個監視鏡頭拍到貨車衝破圍牆的畫面。（民眾提供）

    柯家客廳的後方是辦公區域，被撞到面目全非。（記者陳鳳麗攝）

    柯家客廳的後方是辦公區域，被撞到面目全非。（記者陳鳳麗攝）

    原來在騎樓的狗籠和機車都被撞進客廳的最後方，機車已壓得變形。（記者陳鳳麗攝）

    原來在騎樓的狗籠和機車都被撞進客廳的最後方，機車已壓得變形。（記者陳鳳麗攝）

    因狗籠保護而未受傷的黑狗，驚嚇過度被救出後不會吠叫。（記者陳鳳麗攝）

    因狗籠保護而未受傷的黑狗，驚嚇過度被救出後不會吠叫。（記者陳鳳麗攝）

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