高速闖紅燈撞死女騎士 桃園野馬男判刑3年10月

桃園市24歲葉姓男子去年駕駛福特野馬跑車，在苗栗縣竹南鎮高速闖紅燈撞死騎車巫姓女子。苗栗地方法院依犯過失致死罪，判處葉男有期3年10個月。（民眾提供）

2022/03/31 18:55

〔記者彭健禮／苗栗報導〕桃園市24歲葉姓男子去年駕駛福特野馬跑車，在苗栗縣竹南鎮高速闖紅燈撞死騎車巫姓女子。苗栗地方法院今天依犯過失致死罪，判處葉男有期徒刑3年10個月；另他曾於台南市區危險駕車，也併案審理，被依犯妨害公眾往來安全罪，處10個月；因葉男經苗栗地院送精神鑑定，判斷罹患思覺失調症狀，裁定監護3年送執行，因此，葉男得先監護3年後，再送執行徒刑處分。

葉男去年8月14日駕駛福特野馬跑車，於苗栗縣竹南鎮台1己線、全天路口，以超過100公里時速闖紅燈，撞死騎車巫女。

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葉男於肇事後還不斷在IG發文，行為脫序而怪異，於當天被警方移送時，更對守候拍攝的媒體比中指。此外，他於竹南肇事前，曾在IG發文嗆殺衛生福利部長陳時中，並在台南市闖紅燈、逆向。

葉男經苗栗地方檢察署提起公訴，苗栗地院收案審理，法官認為葉男犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，持續羈押在案，並將葉男送精神鑑定，精神鑑定報告判斷葉男罹患思覺失調症狀，法院已先裁定監護3年送醫治療。

不過，法官於刑責處分部分，認為葉男雖有罹患思覺失調症，但葉男於台南市區危險駕車、竹南鎮高速闖紅燈致衝撞巫女致死的行為時，並非受精神疾病影響，認為不符合減刑要件，分別依犯妨害公眾往來安全罪，處有期徒刑10個月；又犯過失致人於死罪，處有期徒刑3年10個月。全案可上訴。

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