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    知法犯法！警員侵占遺失物皮夾 高院判2年還要接受法治教育

    新北市柯姓員警將民眾遺失物皮夾占為己有，高等法院今判刑2年、緩刑4年，且需接受24小時法治教育課程。（記者楊國文攝）

    新北市柯姓員警將民眾遺失物皮夾占為己有，高等法院今判刑2年、緩刑4年，且需接受24小時法治教育課程。（記者楊國文攝）

    2022/03/31 16:10

    〔記者楊國文／台北報導〕知法犯法！新北市警中和分局柯姓員警，3年前值班時，竟將民眾拾得的皮夾放入口袋內，予以侵占，被依貪污治罪條例的「侵占非公用財物罪」起訴，高等法院考量柯有悔意，也和失主達成和解、賠償，今將柯判刑2年、褫奪公權1年、緩刑4年，且需接受24小時法治教育課程。還可上訴。

    判決指出，柯員是中和分局警備隊員，2019年9月凌晨，徐姓民眾在一家娃娃機店拾獲蔡姓男子遺失的皮夾，拿到分局值班台，內有現金3千元、身份證、健保卡、信用卡、金融卡等物，柯員竟萌生貪念，未依警政署頒佈的「受理民眾交存拾得拾得遺失物作業程序」處理，亦未登載於工作紀錄簿內，又未詢問徐男年籍資料及聯絡方式，即請其離去，並將皮夾放入自己口袋內。

    不久，蔡男發現皮夾遺失，報警處理，經警方調閱監視器後，約詢拾得皮夾送來分局的徐男，徐男表示已將皮夾交給值班台的警員（即柯姓員警），警方才查出柯員涉嫌侵占遺失物皮夾。

    不過，柯員否認侵占皮夾，辯稱當天收到皮夾後，先看皮夾內的證件，發現失主的地址就在轄區附近，打算按地址直接拿去還給失主，但沒找到蔡男，「我就帶回派出所，之後就調職了，就忘記這件事」，印象中皮夾是放在黃色外套內。

    柯員的委任律師則辯稱，此事是單純的行政疏失，柯員從2012年起至2019年為止的任職期間，共處理民眾拾得遺失物高達56件，「柯員有這麼多機會可以侵占遺失物，卻未侵占，可見得他是明知不可以侵占遺失物」，此案是因柯員冒失迷糊，一時貪圖方便未依規定處理所致，並無侵占的意圖。

    徐男證稱，柯員當時打開皮夾後看到有現金和證件就告訴他，有地址很好找，隨即將皮夾放入柯自己的口袋內。

    針對柯員指稱，有持皮夾前往失主蔡男位於新北市連城路的住處，欲直接歸還給蔡男，但未遇到蔡男，便將皮夾帶回派出所，蔡男表示皮夾遺失後一、二天內，並無員警到住處找他，家人也未說有此事，若有訪客來訪，住處的保全人員均會通知。蔡男住處大樓的吳姓、朱姓、鄭姓保全人員則證稱，在2019年8、9月間，沒印象有警察來找過蔡男。

    新北地院綜合認定，柯員擔任警員多年，曾因未依規定處理拾得物而遭記過一次，此案中，又未依處理拾得物規定，開立一式四聯的拾得物收據給徐男，待徐男離去，即將皮夾放入口袋而加以侵占，其侵占犯行明確，審酌柯員已與被害人蔡男達成和解、賠償6千元，因此判他2年6月徒刑、褫奪公權1年。

    全案上訴後，高等法院認定柯員有悔意，亦與蔡男達成和解，蔡男也表示願意原諒柯，應無再犯之虞，今改判2年徒刑、褫奪公權1年、緩刑4年，且需接受24小時法治教育課程。

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