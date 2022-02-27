大都會公園滑草場滑來一支iPhone 男撿起來恐吃侵佔官司

新北市林姓女高中生到三重大都會公園滑草場遊玩，手機不慎遺失遭林姓男子撿走不還，她PO網喊話並提告。（記者吳仁捷擷取自臉書）

2022/02/27 15:05

〔記者吳仁捷／新北報導〕林姓女高中生到新北三重大都會公園滑草場遊玩，口袋中手機不慎掉出，滑落草坪底部，恰巧林姓男子跟妻女到同一處遊玩，他見滑來一支手機順手撿起，張望沒看見失主，因女兒在旁呼喊，順手將手機放入口袋；林女報案，並PO網向拾獲手機的林男喊話，警方受理後，將通知他到場釐清案情。

「這位爸爸…你撿走我的手機還說沒看到…請你趕快歸還…」，林女PO文指稱，她25日到大都會公園滑草坪遊玩，但她掉落的iPhone 11紫色手機遭一名父親撿走，警方詢問後還沒看到，請他趕快歸還，還說「我已經報警了，你的老婆和小孩都說你有撿到手機，你卻說沒有；影片內明明就是你拿走的，拿了還不還，身為人父 你的行為很糟糕哦！」

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二重派出所表示，林姓女高中生25日晚間到熊猴森樂園滑草場遊玩，當時林女到滑草坪中段攀爬繩索，手機不慎從口袋滑落，她發現打工賺來的手機遺失，到熊猴森樂園服務處詢問，調閱監視器，發現她的手機遭一名男子撿走報警侵佔遺失物。

警方鎖定53歲林姓男子，將通知他到案說明，但林男初步否認拾獲，將待他到案釐清案情。

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