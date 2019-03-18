最壞的示範！ 幼教師拾獲2000元 當著孩子面前暗槓

2019-03-18 00:13

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕最壞的示範！

新竹49歲李姓幼教女老師，帶兒子到商場買東西，意外撿到2千元，她卻占為己有，還當著兒子的面，放進自己口袋，失主焦急報案，警方從賣場監視器發現她撿錢身影，將她送辦。案經檢方依侵占遺失物罪嫌起訴，李女不僅吐出這筆錢，還加碼賠給失主5千元，新竹地院法官認為李女坦承犯行，態度良好，以簡易判決判處免刑，並期望經此教訓能深切警惕，切勿重蹈覆轍。

刑法第337條侵占遺失物罪，可處500元以下罰金。法界人士說，在這個監視器無所不在的時代，她一定很後悔將撿到的2千元占為己有，還當著孩子面，做了最壞示範。

檢警調查，去年7月9日晚間8點多，李女帶孩子到新竹市光南商場2樓購物，李女撿到林男遺失的2張千元鈔，竟當著孩子的面，將錢放進口袋。

林男發現掉錢報案，警方調閱監視畫面，發現李女在孩子面前，將千元鈔放進口袋，若無其事騎機車載孩子回家。

林男看到畫面後，向警方表示要控告李女侵占遺失物，並提起附帶民事求償，李女到案後，坦承撿到錢且暗槓，但聲稱忘記拿去招領，檢方偵辦後提起公訴。

法官調查，李女明知拾得的2張千元紙鈔是他人遺失，未送請警察機關招領，卻占為己有，但考量她素行良好，並無前科，犯後坦承犯行，態度良好，且已將錢還給失主，雙方並達成和解，另賠償5 千元獲得對方原諒，因此認為本案情節輕微，顯可憫恕，依刑法第59條規定減輕其刑，仍嫌過重，逕以簡易判決判處免刑。

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