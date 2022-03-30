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    前調查官盜賣毒品證物流向曝光！ 調查局公布竹聯幫共犯通緝資訊

    調查局指出，楊正祥明知K他命屬於毒品危害防制條例所規定的第3級毒品，涉嫌於2012年開始，共同侵占及販賣公務員因職務上持有的K他命，涉違反貪污治罪條例之竊取或侵占職務上持有之非公用私有器材、財物罪，可處5年以上徒刑，得併科3000萬元以下罰金。（調查局官網）

    調查局指出，楊正祥明知K他命屬於毒品危害防制條例所規定的第3級毒品，涉嫌於2012年開始，共同侵占及販賣公務員因職務上持有的K他命，涉違反貪污治罪條例之竊取或侵占職務上持有之非公用私有器材、財物罪，可處5年以上徒刑，得併科3000萬元以下罰金。（調查局官網）

    2022/03/30 11:37

    〔記者錢利忠／台北報導〕調查局航業調查處基隆站前緝毒組長徐宿良涉嫌勾結毒梟盜賣毒品，大賺3億6000多萬元，全案現由桃園地院審理中，關於遭徐宿良盜賣的毒品證物流向，桃園地檢署查出已被竹聯幫成員楊正祥等人轉賣，由於楊正祥早就潛逃中國，調查局則公布楊正祥的大頭照及個資，公布其通緝資訊。

    桃園地院審理徐宿良一案期間，同案被起訴的共犯、某投顧公司監察人蕭煜弘，在法庭上已承認有買毒轉賣下游、協助包裝遭掉包毒品的替代品，卻否認事先知情相關毒品來自調查局，更強調不認識徐宿良。

    蕭煜弘庭訊時承認與竹聯幫份子楊正祥等人，共同販賣K他命毒品；不過，檢調發現未到案的楊正祥已潛逃中國藏匿，已依共犯貪污治罪條例等罪對楊正祥發布通緝。調查局則公布楊男涉案情節及個資。

    調查局指出，楊正祥明知K他命屬於毒品危害防制條例所規定的第3級毒品，涉嫌於2012年開始，共同侵占及販賣公務員因職務上持有的K他命，涉違反貪污治罪條例之竊取或侵占職務上持有之非公用私有器材、財物罪，可處5年以上徒刑，得併科3000萬元以下罰金。

    檢方查出，楊正祥於2016年間於中國犯案被捕，在中國服刑迄今，徐宿良當初為重新建立販毒管道，另找上幫派份子張益祥以相同方式調包盜賣K他命毒品證物；楊正祥於中國服刑期滿後，回台另須接受司法審判。

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