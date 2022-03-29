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    首頁　>　社會

    桃園航空城計畫空屋增加 竊賊偷剪福元宮電線當場被逮

    警方當場查獲偷剪電線的邱男，並在他車上扣得4條印有TPC台電公司字樣的電線。 （記者鄭淑婷翻攝）

    警方當場查獲偷剪電線的邱男，並在他車上扣得4條印有TPC台電公司字樣的電線。 （記者鄭淑婷翻攝）

    2022/03/29 12:54

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園航空城計畫實質動工中，徵收區內住戶陸續搬遷，空屋增加引起宵小覬覦，大園警分局持續加強區內巡邏，今天凌晨在已徵收的竹圍福元宮，當場查獲偷剪電線的54歲邱姓男子，電線上就印著TPC台電公司字樣，警方訊後將他依竊盜罪移送桃園地檢署偵辦。

    大園警分局竹圍派出所警員林俊青、盧胤學，今天凌晨3點多巡經大園區國際路三段與漁港路口，發現1輛自小客車正準備從已徵收的竹圍福元宮駛出，員警覺得可疑立即上前攔查，邱男辯稱只是剛好路過，正準備要回家。

    不過，員警見邱男神情慌張、行跡可疑，查看他車內發現4條電纜線，邱男隨即改口是受徵收戶委託幫忙回收電線，但員警仔細檢查電纜線，發現上面印有TPC台電公司字樣，戳破邱男謊言，邱男見事跡敗露才坦承犯行，警方隨後也在車上找到破壞剪、手套等犯案工具，全案依竊盜罪移送偵辦。

    警方表示，航空城徵收範圍內住戶陸續搬遷、空屋增加，住戶留下的民生用品、設備等，經常引起宵小覬覦，由於徵收區內部分道路已斷電，以致路口監視器無法運作，警方為此針對該區域加強巡邏。

    警方當場查獲偷剪電線的邱男，並在他車上扣得4條印有TPC台電公司字樣的電線。 （記者鄭淑婷翻攝）

    警方當場查獲偷剪電線的邱男，並在他車上扣得4條印有TPC台電公司字樣的電線。 （記者鄭淑婷翻攝）

    警方當場查獲偷剪電線的邱男，並在他車上扣得4條印有TPC台電公司字樣的電線。 （記者鄭淑婷翻攝）

    警方當場查獲偷剪電線的邱男，並在他車上扣得4條印有TPC台電公司字樣的電線。 （記者鄭淑婷翻攝）

    警方當場查獲偷剪電線的邱男，並在他車上扣得4條印有TPC台電公司字樣的電線。 （記者鄭淑婷翻攝）

    警方當場查獲偷剪電線的邱男，並在他車上扣得4條印有TPC台電公司字樣的電線。 （記者鄭淑婷翻攝）

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