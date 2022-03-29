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    朋友造假臨櫃匯款明細稱已還6萬元 她利眼揪異狀報警處理

    網友借錢給朋友，對方卻用假匯款明細騙她已還錢，讓她決定報警處理。示意圖，與本文無關。（資料照）

    網友借錢給朋友，對方卻用假匯款明細騙她已還錢，讓她決定報警處理。示意圖，與本文無關。（資料照）

    2022/03/29 15:10

    〔即時新聞／綜合報導〕一名網友替朋友代墊錢，對方還錢卻拖拖拉拉，最後傳了一張只有一半的臨櫃匯款收據給她。網友未收到款項匯入，機警察覺有異，向銀行與郵局確認，才發現原來這張匯款明細照片被朋友造假，她選擇報警處理，事後也分享經驗提醒網友留意，引發討論。

    原PO在「爆料公社」分享自己的經驗，表示朋友在13日（週日）聲稱網路銀行額度爆掉，希望原PO可以先幫他匯款墊錢，待14日郵局開門再臨櫃匯款還錢；原PO熱心幫忙，結果朋友拖到25日，才傳了半張臨櫃匯款6萬元的明細照片給她，聲稱因為過3點半，要等到28日才能收到錢。

    原PO索要完整匯款證明，對方卻稱「拍重點證明他有匯了就好」敷衍，至28日中午也未見匯款入帳，對方也不接電話，原PO便致電銀行與匯款郵局分行確認，確認沒有匯入款，「郵局也告知當天也沒有此筆金額的匯出款」。

    她仔細檢視明細，發現匯款金額的「6」形狀怪異，再向郵局求助查詢匯款序號，「郵局告訴我他們有這匯款序號，但帳號跟我報給他的差一個字，金額也沒有那麼多，跟我朋友傳給我的收據是匯款序號一樣但金額跟帳號不同」，當日有通知匯款人帳號有誤，匯款人有回郵局退匯，但並沒有更正或再匯款。

    原PO傳訊與朋友對質，限期要求還錢，否則以詐欺報警，但朋友堅持真有匯款，「於是我還是去報警了」；原PO作筆錄期間，告知朋友詐欺屬於非告訴乃論，無論還錢與否，此案都要進入法律程序，對方才用ATM還錢。她建議，「大家以後收到即使是熟人拍給你的匯款單，一定要請他拍完整的給你，然後向銀行確認是否有該筆匯出款，因為其他部分也能造假」。

    網友也相當感慨，「確定是朋友？」原PO則無奈回應「昨天還以為是」。其他人則感嘆，「妳很厲害，我還看不出圖被動手腳的痕跡」、「這個上警局剛好而已」、「郵局都有監視器餒，他再掰」、「還好妳有查帳習慣，不然真的就會被妳朋友呼嚨過去以為有匯款」。

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