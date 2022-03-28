港男來台觀光卻腦中風滯台10年 他終於回家了

移民署新北市專勤隊員順利協助阿明返港。（記者徐聖倫翻攝）

2022/03/28 16:04

〔記者徐聖倫／新北報導〕57歲香港籍男子阿明，10年前來台觀光，不幸在台期間竟突發腦中風，經診治雖保住一命，但生活無法自理，且身無分文又沒有身分證明與旅行相關文件，滯台10年無法回港。移民署接獲本案後，積極協助阿明聯繫其在港家人並募款，終於順利讓阿明回家了。

據了解，阿明來台觀光卻突發腦中風，經急救後保住一命，但言語表達及行動皆有不便，無法自理生活，僅能透過點頭、搖頭回應他人問題，需仰賴輪椅並透過他人協助才能移動，也只能一直住在醫院，處境困頓。

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阿明在台舉目無親、身無分文，身上無任何身分證明及旅行文件，又面臨香港在台並無辦事處，使申請返港旅行文件更加艱難，阿明輾轉透過層層轉介至新北市專勤隊，讓阿明返港一事出現曙光。

新北市專勤隊調閱阿明歷次申請資料之身分證及護照影本檔案，並透過管道終於聯絡上阿明在香港的哥哥、姊姊，家人得知阿明在台灣的消息都很高興，希望早點見到弟弟，但礙於自身經濟狀況不好，無法前來台灣。

專勤隊獲悉後，協請旅行社訂妥機位及香港防疫旅館，也請航空公司聯繫香港入境事務處協調阿明入境事宜。另外也請民間團體協助安置阿明，並提供相關照護及醫療費用至其出境，還有民間團體直接捐款10萬，最後再派一位專勤隊員陪同阿明搭機返港。

新北市專勤隊隊長莊懿強表示，目前國際航班逐步恢復，將持續主動查緝逾期外來人口，防杜逾期外來人口在台從事不法活動，也鼓勵在台逾期外來人口辦理自行到案，若外來人口有需要急難救助之情形，移民署亦將秉持人道關懷，主動了解其處境並適時提供轉介或輔導等即時協助，讓逾期外來人口早日返鄉與親人團聚。

在移民署新北市專勤隊協助下，有多個民間團體對阿明伸出援手。（記者徐聖倫翻攝）

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