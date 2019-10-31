為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

這樣不行！俄國男子賣國旗賺旅費 被驅逐出境

俄羅斯男子靠賣當地國旗賺旅費周遊列國，移民署將他驅逐出境，（記者黃良傑翻攝）

俄羅斯男子靠賣當地國旗賺旅費周遊列國，移民署將他驅逐出境，（記者黃良傑翻攝）

2019-10-31 17:16:20

〔記者黃良傑／高雄報導〕一名俄羅斯籍男子近日出現在高雄街頭，以「贊助旅費」為名義，向路過車輛駕駛人兜售國旗，移民署高雄專勤隊明查暗訪，發現他於路口兜售，他坦承以兜售當地國旗方式賺取旅費周遊列國，因不符合免簽證入境的許可停留原因，已違反規定，且影響用路人行車安全，高雄市專勤隊調查後將他驅逐出國。

該男子比手畫腳，自稱是瘖啞人士，移民署特別聯繫手語通譯人員協助調查，查出他是以免簽證來台「觀光」，並聲稱原共有500支小國旗，經連日來在台北、高雄兩地兜售，透過書寫誇讚台灣漂亮，以及籌措旅費的小紙條向國人兜售，銷售成績不錯，被查獲時清點只剩下86支。

據了解，每售出1支國旗可獲利50元，這次批貨賣出的獲利約2萬元；移民署也查出該名俄籍男子近年除了進出我國，也頻繁進出日本、港澳及菲律賓等地；他坦承，以兜售當地國旗的方式，賺取旅費周遊列國；但已違反我國入出國及移民法第29條及第36條等規定。

高雄專勤隊副隊長張添童表示，世界各國人士來台灣旅遊必須遵守我國法規，不得從事與許可停留原因不符的活動或工作，否則不僅會被遣返出境，更將被管制一定期間不得來臺。

俄羅斯男子靠賣當地國旗賺旅費周遊列國，移民署將他驅逐出境，（記者黃良傑翻攝）

俄羅斯男子靠賣當地國旗賺旅費周遊列國，移民署將他驅逐出境，（記者黃良傑翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄再現國旗美學！ 少棒小英雄銅像球棒遭綑旗
2019-10-25 17:06

高雄再現國旗美學！ 少棒小英雄銅像球棒遭綑旗
李來希被抓包造謠！臉書貼這圖砲轟小英 被真相打腫臉
2019-10-24 00:35

李來希被抓包造謠！臉書貼這圖砲轟小英 被真相打腫臉
竹科潤隆 全台狂銷8成！

竹科潤隆 全台狂銷8成！
悚！台灣人南京拿國旗遭中警拘留 15點問答再曝驚人細節
2019-10-17 23:19

悚！台灣人南京拿國旗遭中警拘留 15點問答再曝驚人細節
涉嫌造謠！PO國旗塚照 刑事局約談未到案
2019-10-17 17:27

涉嫌造謠！PO國旗塚照 刑事局約談未到案
大數據實現智慧機場　助提升管理效率

大數據實現智慧機場　助提升管理效率
移民署官員涉勾結人蛇 壓榨中女來台賣淫、抽逾百萬皮肉錢
2019-09-05 11:06

移民署官員涉勾結人蛇 壓榨中女來台賣淫、抽逾百萬皮肉錢
坐檯陪酒被移民署高雄專勤隊查獲 越南女大生遭退學遣返
2018-11-19 22:38

坐檯陪酒被移民署高雄專勤隊查獲 越南女大生遭退學遣返

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播