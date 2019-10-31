這樣不行！俄國男子賣國旗賺旅費 被驅逐出境

俄羅斯男子靠賣當地國旗賺旅費周遊列國，移民署將他驅逐出境，（記者黃良傑翻攝）

2019-10-31 17:16:20

〔記者黃良傑／高雄報導〕一名俄羅斯籍男子近日出現在高雄街頭，以「贊助旅費」為名義，向路過車輛駕駛人兜售國旗，移民署高雄專勤隊明查暗訪，發現他於路口兜售，他坦承以兜售當地國旗方式賺取旅費周遊列國，因不符合免簽證入境的許可停留原因，已違反規定，且影響用路人行車安全，高雄市專勤隊調查後將他驅逐出國。

該男子比手畫腳，自稱是瘖啞人士，移民署特別聯繫手語通譯人員協助調查，查出他是以免簽證來台「觀光」，並聲稱原共有500支小國旗，經連日來在台北、高雄兩地兜售，透過書寫誇讚台灣漂亮，以及籌措旅費的小紙條向國人兜售，銷售成績不錯，被查獲時清點只剩下86支。

請繼續往下閱讀...

據了解，每售出1支國旗可獲利50元，這次批貨賣出的獲利約2萬元；移民署也查出該名俄籍男子近年除了進出我國，也頻繁進出日本、港澳及菲律賓等地；他坦承，以兜售當地國旗的方式，賺取旅費周遊列國；但已違反我國入出國及移民法第29條及第36條等規定。

高雄專勤隊副隊長張添童表示，世界各國人士來台灣旅遊必須遵守我國法規，不得從事與許可停留原因不符的活動或工作，否則不僅會被遣返出境，更將被管制一定期間不得來臺。

俄羅斯男子靠賣當地國旗賺旅費周遊列國，移民署將他驅逐出境，（記者黃良傑翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法