為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    被控性侵女友人 他辯對方自稱快高潮了

    陳男性侵女友人，到案後拒不認罪還辯女友人自稱快高潮了；最高法院維持高院見解，考量他改口認罪，依強制性交罪判他3年2月徒刑定讞。（情境照）

    陳男性侵女友人，到案後拒不認罪還辯女友人自稱快高潮了；最高法院維持高院見解，考量他改口認罪，依強制性交罪判他3年2月徒刑定讞。（情境照）

    2022/03/28 11:15

    〔記者溫于德／台北報導〕陳男3年前與女友人到台北市信義區夜店玩樂，事後卻利用女友人酒醉，在家中性侵得逞，但他到案後拒不認罪，還說女友人自稱：「很舒服、快高潮了、我在跟朋友做愛」。最高法院維持高等法院見解，考量他改口認罪，依強制性交罪判他3年2月徒刑定讞。

    判決指，陳男擔任多元計程車司機，2019年5月5日凌晨與女友人一同前往夜店玩樂，4時許，2人搭計程車返回陳男家，女友人因已有醉意隨即躺在床上準備睡覺。

    陳男見狀先是脫掉女友人的上衣與內衣，隨後摸、親、舔其胸部，女友人一度推開並說「不要用我」，他仍持續脫掉女友人的外褲與內褲，此時女友人因不勝酒意睡著，他性侵得逞。

    但陳男到案後拒絕認罪，辯稱當下在酒精微醺氣氛很好的狀況下，女友人主動親他、抱他，女友人雖曾推開他表示不要，他也就退下來停在旁邊，然而，女友人後來又主動親上來並摸他，2人才合意性交。

    女友人則說已明確向陳男表示「不要」，仍遭性侵，且過程中「很痛」，事後也覺得自己很髒。

    新北地院認為，女友人歷次證言始終一致，並無矛盾之處，加上2人已經是認識2到3年的朋友，彼此並無仇恨怨隙，女友人沒必要冒著誣告罪的風險誣指性侵，故不採信陳男辯詞，審酌陳男為滿足個人生理慾望便性侵女友人，犯後又未深切反省並取得諒解，依強制性交罪判刑3年6月。

    案經上訴，高等法院指，陳男明知與女友人間並無男女感情，竟利用女友人對朋友間並無戒備之心，性侵得逞，但考量他改口認罪，並積極尋求和解，只是未能獲得女友人寬諒，依強制性交罪減輕改判3年2月徒刑。最高法院駁回上訴定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    性侵高中女／囂張性侵狼 兩頂安全帽擋車牌犯案
    2022/03/26 05:30

    性侵高中女／囂張性侵狼 兩頂安全帽擋車牌犯案
    職業軍人一人分飾兩角 網上唬少女欠債億元逼上床
    2022/03/15 10:24

    職業軍人一人分飾兩角 網上唬少女欠債億元逼上床

    連假體重不暴增秘訣就靠「它」！
    男女同住不同房 他半夜摸上床竟辯「就差這一步了」
    2022/03/10 14:37

    男女同住不同房 他半夜摸上床竟辯「就差這一步了」
    無良軍人誆騙少女欠他1億 稱「讓我爽就放過妳」2度硬上
    2022/03/09 15:59

    無良軍人誆騙少女欠他1億 稱「讓我爽就放過妳」2度硬上

    新開立滙豐卓越理財帳戶 美金活存加碼2%
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播