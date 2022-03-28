被控性侵女友人 他辯對方自稱快高潮了

陳男性侵女友人，到案後拒不認罪還辯女友人自稱快高潮了；最高法院維持高院見解，考量他改口認罪，依強制性交罪判他3年2月徒刑定讞。（情境照）

2022/03/28 11:15

〔記者溫于德／台北報導〕陳男3年前與女友人到台北市信義區夜店玩樂，事後卻利用女友人酒醉，在家中性侵得逞，但他到案後拒不認罪，還說女友人自稱：「很舒服、快高潮了、我在跟朋友做愛」。最高法院維持高等法院見解，考量他改口認罪，依強制性交罪判他3年2月徒刑定讞。

判決指，陳男擔任多元計程車司機，2019年5月5日凌晨與女友人一同前往夜店玩樂，4時許，2人搭計程車返回陳男家，女友人因已有醉意隨即躺在床上準備睡覺。

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陳男見狀先是脫掉女友人的上衣與內衣，隨後摸、親、舔其胸部，女友人一度推開並說「不要用我」，他仍持續脫掉女友人的外褲與內褲，此時女友人因不勝酒意睡著，他性侵得逞。

但陳男到案後拒絕認罪，辯稱當下在酒精微醺氣氛很好的狀況下，女友人主動親他、抱他，女友人雖曾推開他表示不要，他也就退下來停在旁邊，然而，女友人後來又主動親上來並摸他，2人才合意性交。

女友人則說已明確向陳男表示「不要」，仍遭性侵，且過程中「很痛」，事後也覺得自己很髒。

新北地院認為，女友人歷次證言始終一致，並無矛盾之處，加上2人已經是認識2到3年的朋友，彼此並無仇恨怨隙，女友人沒必要冒著誣告罪的風險誣指性侵，故不採信陳男辯詞，審酌陳男為滿足個人生理慾望便性侵女友人，犯後又未深切反省並取得諒解，依強制性交罪判刑3年6月。

案經上訴，高等法院指，陳男明知與女友人間並無男女感情，竟利用女友人對朋友間並無戒備之心，性侵得逞，但考量他改口認罪，並積極尋求和解，只是未能獲得女友人寬諒，依強制性交罪減輕改判3年2月徒刑。最高法院駁回上訴定讞。

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