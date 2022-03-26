性侵高中女／囂張性侵狼 兩頂安全帽擋車牌犯案

街頭狼預謀隨機犯行

2022/03/26 05:30

辯誤認前女友才犯案 法界︰藉此脫罪或減刑機率低

〔高雄都會組記者／綜合報導〕高雄一名女高中生遭男子黃正典拖到街頭暗巷性侵，落網後除辯稱誤認是前女友才下手，還狡猾地在逃離現場時，對女學生喊了一句「不要跟他在一起」，明顯想誤導被害人和檢警他是「誤認」，並非刻意犯罪；法界認為，黃男想藉此脫罪或獲得減刑的機率相當低。

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檢警指出，黃男體形肥胖，雖刻意遮掩車牌，但過濾監視器依其特徵，仍逐步掌握其行蹤。他下手前，先在家中用兩頂安全帽把機車車牌擋住，從大寮騎了廿分鐘的車進入市區，看似漫無目的亂逛馬路，應是隨機尋找目標，鎖定女學生後，又在犯案地點繞行兩圈才下手。

黃男犯案時穿黑色外套、黑褲子，犯後逃離中途，變裝為淺灰色外套及淺色牛仔褲。警方一路從市區追到大寮，確認黃男可能落腳範圍，再經訪查，終於確認黃的住處，經家人協助指認後，黃才承認犯行。

法界人士指出，雖黃男犯後逃離現場時，對女學生喊了一句「不要跟他在一起」，刻意引導檢警查案方向，但就算是前女友，未經對方同意強行發生性關係，仍構成性侵害犯罪，黃男自以為聰明的小動作，根本無法脫罪。犯強制性交罪，可判三至十年徒刑。

前鎮分局︰對通學步道加強婦幼保護勤務

前鎮分局表示，已針對學校周邊、捷運、公園等通學步道，加強護童、巡邏勤務，維護學生上下學、婦幼安全保護；同時加強相關路段照明、監錄設備等環境檢查，增加巡邏、巡簽，也請鄰里加強巡守措施。

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