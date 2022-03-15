為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    職業軍人一人分飾兩角 網上唬少女欠債億元逼上床

    職業軍人一人分飾兩角，網上唬少女欠債億元逼上床，桃園地院依成年人故意對少年犯強制性交罪判處他應執行2年徒刑，審酌雙方已和解等理由，予以緩刑5年。 （記者鄭淑婷攝）

    職業軍人一人分飾兩角，網上唬少女欠債億元逼上床，桃園地院依成年人故意對少年犯強制性交罪判處他應執行2年徒刑，審酌雙方已和解等理由，予以緩刑5年。 （記者鄭淑婷攝）

    2022/03/15 10:24

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕李姓職業軍人在ig結識年僅13歲的少女，2度瞎掰自己欠債1億元，再一人分飾兩角，假冒「債主的小弟」，聲稱已幫忙李男還債，脅迫少女以性抵償，否則就要殺害她，少女因畏懼而屈服，直到爸爸發現異狀後才報案逮人，李男被依成年人故意對少年犯強制性交罪判刑2年，桃園地院法官審酌雙方已和解等理由，予以緩刑5年。

    李男於2015年7月至2020年8月在軍中服役，2018年7月間他在ig以「白姓男子」身分結識少女，認為她涉世未深、年幼可欺，竟瞎掰自己欠債1億元還不起，隨後開另個帳號佯稱「債主的小弟」，向少女恫嚇已幫忙還債，要少女跟他上床抵償，否則就要殺害她，也知道少女的住處，少女擔心遭遇不測，允諾見面並被帶到某國小廁所性侵得逞。

    2020年6月間李男又以相同手法對少女犯案，甚至出言恫嚇「我是想把妳弄死啊！妳跟我上床一次，就放過妳們兩人」等語，直到少女爸爸發現異狀報案逮人，少女才知根本是一場騙局，李男於東窗事發後沒多久就退伍。

    法官從少女證詞、雙方對話截圖等證據，認為李男犯行明確，並須依「兒童及少年福利與權益保障法」規定加重其刑，另審酌雙方已和解，以及李男無前科、多次表示悔過、現已退役有正當工作、行為時僅20餘歲等理由，依成年人故意對少年犯強制性交罪判處應執行2年徒刑，並予以緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，提供200小時義務勞務、接受法治教育課程10小時，且禁止對少女實施侵害行為。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男女同住不同房 他半夜摸上床竟辯「就差這一步了」
    2022/03/10 14:37

    男女同住不同房 他半夜摸上床竟辯「就差這一步了」
    輪流性侵還嗆「我要強暴妳」 2男強制性交判刑
    2022/02/28 20:00

    輪流性侵還嗆「我要強暴妳」 2男強制性交判刑

    升息在即 價值平衡策略抗波動
    啥咪！女子睡自家騎樓 慘遭路過陌生人性侵
    2021/12/23 21:26

    啥咪！女子睡自家騎樓 慘遭路過陌生人性侵
    每次1075元？人妻與債主上床93次抵利息 人夫怒告獲賠10萬
    2021/03/27 18:34

    每次1075元？人妻與債主上床93次抵利息 人夫怒告獲賠10萬

    高雄春藝《指尖上的天籟》吳蠻與高雄市國樂團 首度合作
    「鬆一下」沒錢付 「大老闆」想用金戒抵債下場慘了
    2020/06/20 23:04

    「鬆一下」沒錢付 「大老闆」想用金戒抵債下場慘了
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播