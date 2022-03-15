職業軍人一人分飾兩角，網上唬少女欠債億元逼上床，桃園地院依成年人故意對少年犯強制性交罪判處他應執行2年徒刑，審酌雙方已和解等理由，予以緩刑5年。 （記者鄭淑婷攝）

2022/03/15 10:24

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕李姓職業軍人在ig結識年僅13歲的少女，2度瞎掰自己欠債1億元，再一人分飾兩角，假冒「債主的小弟」，聲稱已幫忙李男還債，脅迫少女以性抵償，否則就要殺害她，少女因畏懼而屈服，直到爸爸發現異狀後才報案逮人，李男被依成年人故意對少年犯強制性交罪判刑2年，桃園地院法官審酌雙方已和解等理由，予以緩刑5年。

李男於2015年7月至2020年8月在軍中服役，2018年7月間他在ig以「白姓男子」身分結識少女，認為她涉世未深、年幼可欺，竟瞎掰自己欠債1億元還不起，隨後開另個帳號佯稱「債主的小弟」，向少女恫嚇已幫忙還債，要少女跟他上床抵償，否則就要殺害她，也知道少女的住處，少女擔心遭遇不測，允諾見面並被帶到某國小廁所性侵得逞。

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2020年6月間李男又以相同手法對少女犯案，甚至出言恫嚇「我是想把妳弄死啊！妳跟我上床一次，就放過妳們兩人」等語，直到少女爸爸發現異狀報案逮人，少女才知根本是一場騙局，李男於東窗事發後沒多久就退伍。

法官從少女證詞、雙方對話截圖等證據，認為李男犯行明確，並須依「兒童及少年福利與權益保障法」規定加重其刑，另審酌雙方已和解，以及李男無前科、多次表示悔過、現已退役有正當工作、行為時僅20餘歲等理由，依成年人故意對少年犯強制性交罪判處應執行2年徒刑，並予以緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，提供200小時義務勞務、接受法治教育課程10小時，且禁止對少女實施侵害行為。

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