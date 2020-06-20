「鬆一下」沒錢付 「大老闆」想用金戒抵債下場慘了

王男穿了一身黑色勁裝到到按摩店按摩。（記者王捷翻攝）

2020-06-20 23:04:11

［記者王捷／台南報導］王姓男子穿著一身黑色勁裝，到按摩理容院「鬆一下」，還點了兩罐啤酒暢飲，帳單共900多元，但結帳時王男猛掏口袋，只拿得出100元，向店家比了手上的金戒指，要用金戒抵債，最後店家報案，王男被依詐欺現行犯逮捕。

據了解，50多歲的王男在進入理容院前疑似已經喝醉了，一走進店內，一邊碎碎念，一邊大聲要店家安排按摩師給他，按摩時，他對按摩師要求很多，還點了2罐啤酒邊按摩邊暢飲，向按摩師比了比手上的金戒指，自稱他是大老闆，人脈也很廣，如果按摩師表現好，就介紹朋友來捧場。

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按摩師一聽相當賣力，時間到了之後，按摩師將900多元的帳單交給王男，結果王男猛掏全身口袋猛掏，只找出100元鈔票，他又端出老闆身分，聲稱忘了帶錢要賒帳，但按摩師不接受，王男拔起身上唯一的金戒指說要抵債，再度被按摩師拒絕。

店家要求王男找朋友幫忙送錢來，但王男始終不願意，認為這樣沒面子，堅持要拿金戒指抵債，最後店家不得已只好報案，並要對王男提告詐欺，警員到場後勸他看看有沒有提款卡，還是打電話找人來付錢，但王男依然不願意，繼續比著手上的金戒指，最後警方只能將王男依詐欺罪逮捕。

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