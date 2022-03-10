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    男女同住不同房 他半夜摸上床竟辯「就差這一步了」

    台中地院認定吳男與小芳是類似閨密的好友，但不是情侶，依強制性交罪判處吳男徒刑3年6月。（記者張瑞楨攝）

    台中地院認定吳男與小芳是類似閨密的好友，但不是情侶，依強制性交罪判處吳男徒刑3年6月。（記者張瑞楨攝）

    2022/03/10 14:37

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市吳姓男子與異姓朋友小芳是高中同學，感情甚篤，但並非情侶，兩人同住但不同房，原本相安無事，不料，前年8月吳男以睡眠不佳為由，要求與小芳同床共寢，小芳基於友誼而同意，卻被吳男強行性交，她擔心吳男再犯，當天即通知姊姊並搬離，吳男辯稱小芳沒拒絕，「代表我們真的就差這一步了，就是很順勢的繼續做下去」，台中地院認為小芳曾抗拒，吳男觸犯強制性交罪，判處徒刑3年6月，可上訴。

    判決書指出，吳男被控於前年8月25日凌晨，性侵害室友小芳（化名），吳男卻辯稱，他和小芳關係很好，一起同住在一個屋簷下，他感覺兩人感情深化，「不是像以前一樣只是一般朋友，我們住在一起像是一對情侶，我只是還沒有主動開口」。

    吳男宣稱，他當天確實不舒服，用有點撒嬌語氣說，「可不可以陪我睡」，小芳睡在他旁邊時，一開始是不小心的接觸，「我牽起她的手，她有給我一個反應，我們就牽著手」，他發現小芳沒抗拒，於是開始親吻，「我覺得我們就差了這一步，就是很順勢的繼續做下去」，小芳並沒拒絕。

    不過，小芳卻指控，她雖因害怕、不知所措，不敢用激烈方式反抗，但仍以雙手推吳男，案發後通知姊姊並搬離。

    台中地院法官詢問小芳，吳男是否告白「喜歡妳？」，小芳說沒有，但兩人確實是好友，吳男幫小芳洗衣服，小芳幫吳男做早餐，小芳還強調，某次高中同學起鬨說，「讓你們兩個在一起」，她還告訴同學，她不喜歡吳男，當時吳男也在場，兩人關係僅是異性朋友。

    法官認為，兩人是好友，卻是純友誼關係，吳男從未對小芳表達愛慕，兩人類似「哥們」或「閨蜜」關係，吳男性交行徑，違背小芳的友誼及信賴，觸犯強制性交罪，且不坦承犯行，竟因小芳無和解意願，即否認犯罪，飾詞狡辯，亳無悔意，犯後態度不佳，判處徒刑3年6月，可上訴。

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