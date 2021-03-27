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    每次1075元？人妻與債主上床93次抵利息 人夫怒告獲賠10萬

    人夫因妻子與債主上床，向債主陳男索賠150萬元，台中地院僅判賠10萬元。（資料照）

    人夫因妻子與債主上床，向債主陳男索賠150萬元，台中地院僅判賠10萬元。（資料照）

    2021/03/27 18:34

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市男子阿強之妻小芳，2008年向自稱土地代書的陳姓男子借款70萬元，卻無力支付每月5000元的利息，事隔10多年後，她卻指控陳男逼她「性服務」抵利息，還強拉她到汽車旅館性侵害達93次，檢方卻認為證據不足而不起訴，不料，書狀寄到家裡，阿強意外得知上情，氣得對陳男提出民事告訴，索賠150萬元，法官雖認為陳男侵害阿強的配偶權，卻僅判決應賠償10萬元，平均1次約1075元，可上訴。

    判決書指出，小芳（化名）指控說，她在2008年抵押土地向陳男借70萬元，不久之後，陳男就要她還錢，她周轉困難，陳男竟要求用「性服務」，抵銷每月5000元的利息，她不願意，卻被陳男強拉上車，載到汽車旅館強制性交得逞，從2008年8月至2011年9月約3年1個月期間，陳男以他偷錄影，要把性交畫面公布，或威脅要去她子女就讀的學校，貼「父母欠錢不還」海報等手段，逼迫她持續發生性關係共93次。

    小芳說，10多年來，她不敢揭發性侵害一事，2019年初，她要還陳男70萬元本金，陳男卻要再加收每月5000元利息，她才控告陳男性侵害，自己每次被性侵害後，就會在年曆上畫圈，這些圈可佐證。

    台中地檢署卻認為小芳說詞違反常理，也別無證據證實陳男性侵害，裁定不起訴，小芳提出再議，仍被台中高分檢駁回，丈夫阿強（化名）收到書狀而得知上情，向陳男提出損害賠償。

    陳男答辯說，他確實在10多年前，與小芳平均1、2個月上床1次，之後減為2、3個月1次，他強調，都是合意性行為，有多次共赴摩鐵，還是由小芳開車載他去。

    台中地院認為，小芳的性侵害之說，與一般常情及社會經驗不符，小芳也沒有舉證是性侵害，但陳男與小芳上床、陳男侵害阿強的配偶權屬實，93次性行為中，有40次仍在10年的請求權時效內，但賠償金額應以10萬元為適當，可上訴。

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