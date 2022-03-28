疫情升溫 彰縣娛樂場所稽查 酒店辣妹排排站受檢

疫情升溫，彰化縣警局昨晚針對娛樂場所臨檢稽查，酒店妹受檢。（警方提供）

2022/03/28 09:49

〔記者湯世名／彰化報導〕武漢肺炎昨增83例本土及120例境外移入個案，創下近期新高，彰化縣警局針對5家特定娛樂場所加強臨檢、稽查，酒店辣妹排排站受檢，全數遵守防疫規定，不過仍查獲未施打2劑滿14天的消費者有5件19人，未落實實聯制有1件3人，5家業者依違反傳染病防治法函送彰化縣政府裁罰，另查獲未攜帶黃卡出示接種證明的消費者及從業人員有158人，皆立即記錄後勸導，後續將持續該場所稽查。

彰化縣副縣長林田富昨晚會同彰化縣警局長吳坤旭率彰化警分局與衛生局、經綠處人員共同針對3家酒店、2家KTV等特定娛樂場所加強臨檢、稽查，確保業者遵守相關防疫規定。

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林田富指出，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布，考量特定娛樂場所較易有傳播風險，即日起民眾前往「歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖」等場所，均應配合出示完整接種3劑COVID-19疫苗證明，各類場域工作人員除了有疫苗接種規定，即日起至4月30日每週也要做1次快篩，陰性者才可提供服務。

對於特定娛樂場所的工作人員、從業人員（含流動工作人士）方面，皆應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務，此外，即日起至4月30日須每週進行1次快篩，陰性者始得提供服務。

彰化縣警察局長吳坤旭呼籲，八大行業等營業場所易聚集人群，如未落實防疫規定，容易形成破口，員警對於該等營業場所執行稽查時，一則維護治安，一則要求業者遵守防疫規定，用以建構縝密防疫網防止疫情破口，警察防疫總動員，嚴格把關，捍衛國人身體健康。

疫情升溫，彰化縣警局昨晚針對娛樂場所稽查，酒店辣妹排排站受檢。（警方提供）

疫情升溫，彰化縣警局昨晚針對娛樂場所稽查，酒店辣妹排排站受檢。（警方提供）

彰化縣警局針對5家特定娛樂場所加強臨檢、稽查，縣警局長吳坤旭（站立者）對所屬勤前教育後實施稽查。 （警方提供）

彰化縣警局與衛生局針對5家特定娛樂場所加強臨檢、稽查。 （警方提供）

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