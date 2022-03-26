「台灣祭」只要音樂不要毒 恆警超前找緝毒犬「大掃除」

恆警超前找緝毒犬大掃毒。（記者蔡宗憲攝）

2022/03/26 10:37

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏縣府近年高規格打造全新的墾丁獨立音樂品牌「台灣祭」，已經成為清明假期的樂迷朝聖熱點，擔心早期毒品汙染音樂狀況再起，恆春警方今年多次進行毒品掃蕩，昨晚更罕見提早配合緝毒犬查緝。

今年「台灣祭」邀請包括張震嶽、玖壹壹、滅火器、血肉果汁機等近百組原創音樂人與樂團至墾丁大灣遊憩區齊聚高唱，因應大規模排場及大量之遊客人潮，防範不法分子藉機引入毒品牟利，毒化一年一度之重要音樂盛事，屏東縣政府警察局及恆春分局特地商借保三總隊緝毒犬小隊提前進駐。

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昨晚起緝毒犬小隊配合轄內擴大臨檢勤務，針對轄內釣蝦場、KTV等八大行業加強毒品臨檢盤查，藉由緝毒犬小隊專業查緝，共同防制毒品入侵。

恆春分局分局長林明波表示，本次勤務結合保三總隊緝毒犬小隊，將於音樂祭期間針對舞台會場執行強化防範毒品安全維護，除活動現場全方位無死角蒐證外，規劃緝毒小組搭配緝毒犬小隊警力於會場周邊以步巡方式巡邏，如有發現吸（販）毒情形，立即逮捕處置，絕不姑息。運用強力執法作為，共同努力維護只要音樂、不要毒品的屏東音樂饗宴。

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