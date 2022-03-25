竹縣消防局組織將擴編 研擬外勤實施勤一休一

新竹縣政府消防局今年補足原編制新進23名生力軍，今天驗收訓練成果。（記者廖雪茹攝）

2022/03/25 18:19

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府消防局的組織編制員額將擴編逾百人，今年先補足原編制新進23名生力軍，歷經兩週集訓，今天（25日）在台元紡織竹北總廠驗收訓練成果。消防局表示，正研擬外勤消防單位實施勤一休一制度，期透過消防人力的增加及勤務制度的改變，提升服務品質，保障縣民生命財產安全。

消防局為了讓23名新進消防人員，了解轄區的火場救災勤務、特性及火災搶救技能，特辦理為期2週集中訓練，由16位火災搶救救官團施訓，課程內容除個人防護裝備穿脫操作、水源供應介紹、架梯操作、鐵捲門及鐵窗跛壞、垂直及水平佈線、瓦斯桶火災等火災搶救技能與情境演練為主軸外，也安排新生了解轄內火災搶救的救災模式。

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今天在台元紡織竹北總廠的成果驗收，項目包含消防衣帽鞋、空氣呼吸器著裝；困難地形通過；破壞器材操作；水帶佈線滅火；室內實火滅火操作等。縣長楊文科也穿起6公斤重的新式消防衣，體驗消防員各訓練項目。

消防局長孫福佑表示，消防局組織修編案已發佈，編制員額將從原先468人擴編至595人，新增127名消防人力，目前將先預算員額從目前447人補足至原編制468人；另為符合憲法法庭釋字785號解釋令的精神，目前台北、新北、台中等直轄市以及嘉義市，外勤消防單位實施勤一休一制度，新竹縣正研擬跟進，期讓第一線消防人員在平日繁重的勤務之外，能有更充分的休息時間。

新竹縣長楊文科穿起6公斤重的新式消防衣，體驗操作熱顯像儀尋找火點。（記者廖雪茹攝）

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