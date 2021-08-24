竹縣光明分隊「光明讀經班」 獲頒全國消防績優團體

新竹縣政府消防局光明消防分隊辦理「光明讀經班」，以「光明專救PLUS+、領航竹縣EMS」，榮獲消防署109年消防績優救護人員-特殊績優組獎項。（竹縣消防局提供）

2021/08/24 16:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府消防局資深救護教官李均祈，從兒童讀經班發想，年來帶領光明消防分隊辦理「光明讀經班」，自主訓練學理課程、分享超過100場次，讓光明分隊以「光明專救PLUS+、領航竹縣EMS」，榮獲消防署109年消防績優救護人員-特殊績優組獎項，將於9月9日前往台北受獎。

光明消防分隊是新竹縣內唯一一個專責救護隊，負責大竹北地區的救護勤務，由具高級救護技術員（TP）資格的李均祈領軍；為了精進同仁的救護技術與專業知識，他從109年開始於每週三下午4點至5點辦理「光明讀經班」，針對HPCPR（高品質CPR）以及PHTLS（到院前創傷生命救護）進行教育訓練及經驗分享。

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李均祈笑說，「光明讀經班」的想法來自「兒童讀經班」的課程訊息，既然學齡前的孩子都可以透過一遍又一遍的複誦達到學字讀義懂道理的效果，那麼大人應該也是可以的。

一開始的課程並不順利，因為24小時的服勤已耗去同仁的精力，「額外的」課程勢必讓休息時間減少；身為兩個孩子爸爸的李均祈，運用帶孩子的經驗，向同仁說明上課的重要性、好處，以「溫柔的堅持」的態度，讓讀經班持續發展。幾個月後，進修效應果然慢慢展現。

光明分隊以「不要告訴我你多會，而是做到讓我知道你多會！」的精神，去年自主訓練學理課程、分享超過100場次，108年度的急救成功率高達52.5%、109年度為33%。連續兩年榮獲縣內評比團體第一名；隊員連續兩年獲消防署頒發急救精靈獎，參與全國性急救比賽獲得第一名。

緊急救護科長劉彥承表示，一個人走得快、一群人走得遠，學習永無止境，訓練將會持續，以光明分隊全員都是EMTP為目標，而且是最專業的TP。

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