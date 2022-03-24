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    夜間飆車囂張擾民 黃文益促高市府佈建「聲音照相」

    高市議員黃文益要求爭取中央補貼，增設「聽聲拍照」器取締夜間飆車。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員黃文益要求爭取中央補貼，增設「聽聲拍照」器取締夜間飆車。（記者王榮祥翻攝）

    2022/03/24 19:18

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市屢傳夜間飆車、嚴重擾民！高市議員黃文益指出，中央已補助地方購置高科技「聲音照相」設備執法，幅員遼闊的高雄採購數量卻遠不及雙北，要求設法爭取，環保局長張瑞琿允諾，會積極向中央爭取補助。

    黃文益指出，夜間飆車不僅造成用路人危險，也產生噪音問題，是社會治安隱憂，近年中央補助地方添購高科技聲音照相設備協助執法、成效卓著，去年全台利用此類設備告發多達1216起案件，但高雄卻只佔20案。

    黃文益彙整資料，目前台北市共備有8台固定式、1台移動式聲音照相設備，新北市更有多達15台固定式與4台移動式，高雄卻僅有2台固定式與1台移動式，落差極大。

    警察局長黃明昭答詢表示，市警局將飆車噪音列為重點取締項目，今年截至3月20日止，警方已取締2773件改造排氣管所衍生噪音案件，光是上週就取締374件，他也已要求各級幹部，若在外遇到這類案件，一定要積極蒐證告發。

    環保局長張瑞琿則提到，環保局已預計明年自費購買3台聲音照相設備，另會再向中央申請補助購置2台。

    黃文益強調，高雄市人口數雖不若雙北，但幅員最為遼闊，如今中央預計補助上億金額購買執法設備，高雄市卻僅申請2台，數量實在太少，恐不足以因應相關案件，請環保局積極爭取、加速佈建。

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