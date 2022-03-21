竹縣首支固定式聲音照相執法 上路3週拍攝553輛分貝超標汽機車

新竹縣政府環保局在竹北市中華路北上路段，設置全縣首支固定式聲音照相科技執法設備，上路3週，共拍攝553輛分貝超標的汽機車。 （記者廖雪茹攝）

2022/03/21 10:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府環保局為提升竹縣居住品質，改善噪音車輛擾鄰，去年3月移動式聲音照相科技執法上路，今年為擴大成效，針對噪音車重點區域竹北市中華路北上路段，設置全縣首支固定式聲音照相科技執法設備，24小時執法，上路3週，共拍攝553輛分貝超標的汽機車。

縣長楊文科提醒民眾，聲音照相科技執法稽查是偵測整輛車輛行駛分貝，請民眾只要遵守三不原則，「不超速、不改裝、不不當操駕」就不會有超標的疑慮，一起攜手提升竹縣居住品質。

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環保局表示，自110年起推動移動式聲音照相科技執法設備，於縣轄13鄉鎮市36處陳情熱點共拍攝2932輛分貝超標汽機車輛，已告發23輛違規車輛，針對有產生噪音之虞無法直接告發對象，並寄發通知到檢11輛次。

目前固定式聲音照相科技執法已上路3週，共拍攝553輛分貝超標的汽機車，環保局後續將著手執行告發事宜，但為求謹慎，違規案件判定會採人工判讀，確保舉證無其它干擾音源，避免造成爭議，如有產生噪音疑慮的案件，環保局將先寄發到檢通知釐清噪音污染源。

環保局表示，經過評估36處陳情情形及移動式聲音照相科技執法成效，選定於竹北市中華路架設1套固定式聲音照相科技執法設備，周邊道路已設立「前有聲音照相，請降低音量行駛」告示牌，警示用路人駕駛機動車輛應避免噪音擾鄰。

環保局指出，依據「機動車輛噪音管制標準」規定，道路速限50公里以下路段，聲音管制標準為86分貝、道路速限50至70公里路段，聲音管制標準則為90分貝，若超過管制標準將依噪音管制法處新台幣1800元以上到3600元以下罰緩。

新竹縣政府環保局在竹北市中華路北上路段，設置全縣首支固定式聲音照相科技執法設備，上路3週，共拍攝553輛分貝超標的汽機車。 （記者廖雪茹攝）

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