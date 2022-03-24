為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新住民好心幫同鄉代辦移民 觸法挨罰20萬元

    移民署查扣阿嬌幫同鄉代辦的相關文件。（記者王冠仁翻攝）

    移民署查扣阿嬌幫同鄉代辦的相關文件。（記者王冠仁翻攝）

    2022/03/24 13:52

    〔記者王冠仁／台北報導〕一名已取得台灣身分證的越南新住民阿嬌，違法在臉書社團上經營移民業務代辦及諮詢服務，還刊登大量廣告攬客，她依業務內容不同，每件收取1千至1萬元不等費用。案經移民署台北市專勤隊獲報追查，循線傳喚她到案說明，她最後被移民署依入出國移民法，裁處20萬元罰鍰。

    移民署台北市專勤隊說，這名35歲越南新住民阿嬌已經嫁來台灣多年，她因在台灣沒有工作，閒來無聊，約2年前發現不少同鄉也想來台灣，她索性透過臉書同鄉社團，好心幫同鄉進行移民業務代辦與諮詢。

    阿嬌提供的服務內容，包含依親居留、國籍歸化等，依案件內容繁雜不同，每件收取1千至1萬元不等費用，由於她是越南同鄉且收費合理，還會主動回報代辦進度，吸引許多越南民眾詢問。不過，也因此專勤隊員盯上她，專勤隊員循線查出她身分並傳喚她到案說明。

    專勤隊說，阿嬌到案後，移民署人員向她說明相關法令規定及罰則，她才知道自己的行為已經觸法，嚇得表示不敢再接案，還將臉書上的文章全數刪除。但她的行為已經觸法，移民署最後依入出國移民法對她裁處20萬元罰鍰。

    移民署說，新住民在台生活大不易，除文化衝擊外，語言隔閡更導致新住民不熟悉臺灣法令，且申請居留、永久居留或歸化等移民業務對申請人影響甚鉅，為保障權益，入出國及移民法規定凡從事移民業務須先向移民署申請許可，屬特許行業，且以公司組織為限，若未申請許可最高可處100萬元罰鍰。

    此外，移民署官網有公告「合法移民公司名單」供民眾選擇參考，也歡迎撥打外來人士在台生活諮詢服務熱線「1990馬上幫您」，設有7種語言服務人員，即時為新住民提供諮詢服務。

    移民署查扣阿嬌幫同鄉代辦的護照。（記者王冠仁翻攝）

    移民署查扣阿嬌幫同鄉代辦的護照。（記者王冠仁翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    移民署外來人士諮詢熱線改碼 「1990馬上幫您」上線
    2022/03/15 18:28

    移民署外來人士諮詢熱線改碼 「1990馬上幫您」上線
    新住民與其子女培力及獎助計畫 移民署金門站籲「相揪」報名
    2022/03/01 22:02

    新住民與其子女培力及獎助計畫 移民署金門站籲「相揪」報名

    誰說減肥不能吃糖？日本妹都靠這招
    移民署科員想錢想瘋了 詐移工「給長官一點茶水費」被撤職
    2022/02/24 13:56

    移民署科員想錢想瘋了 詐移工「給長官一點茶水費」被撤職
    響應國際母語日 移民署首創Podcast節目「文化談新事」
    2022/02/21 12:30

    響應國際母語日 移民署首創Podcast節目「文化談新事」

    新開立滙豐卓越理財帳戶 美金活存加碼2%
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播