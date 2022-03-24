新住民好心幫同鄉代辦移民 觸法挨罰20萬元

移民署查扣阿嬌幫同鄉代辦的相關文件。（記者王冠仁翻攝）

2022/03/24 13:52

〔記者王冠仁／台北報導〕一名已取得台灣身分證的越南新住民阿嬌，違法在臉書社團上經營移民業務代辦及諮詢服務，還刊登大量廣告攬客，她依業務內容不同，每件收取1千至1萬元不等費用。案經移民署台北市專勤隊獲報追查，循線傳喚她到案說明，她最後被移民署依入出國移民法，裁處20萬元罰鍰。

移民署台北市專勤隊說，這名35歲越南新住民阿嬌已經嫁來台灣多年，她因在台灣沒有工作，閒來無聊，約2年前發現不少同鄉也想來台灣，她索性透過臉書同鄉社團，好心幫同鄉進行移民業務代辦與諮詢。

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阿嬌提供的服務內容，包含依親居留、國籍歸化等，依案件內容繁雜不同，每件收取1千至1萬元不等費用，由於她是越南同鄉且收費合理，還會主動回報代辦進度，吸引許多越南民眾詢問。不過，也因此專勤隊員盯上她，專勤隊員循線查出她身分並傳喚她到案說明。

專勤隊說，阿嬌到案後，移民署人員向她說明相關法令規定及罰則，她才知道自己的行為已經觸法，嚇得表示不敢再接案，還將臉書上的文章全數刪除。但她的行為已經觸法，移民署最後依入出國移民法對她裁處20萬元罰鍰。

移民署說，新住民在台生活大不易，除文化衝擊外，語言隔閡更導致新住民不熟悉臺灣法令，且申請居留、永久居留或歸化等移民業務對申請人影響甚鉅，為保障權益，入出國及移民法規定凡從事移民業務須先向移民署申請許可，屬特許行業，且以公司組織為限，若未申請許可最高可處100萬元罰鍰。

此外，移民署官網有公告「合法移民公司名單」供民眾選擇參考，也歡迎撥打外來人士在台生活諮詢服務熱線「1990馬上幫您」，設有7種語言服務人員，即時為新住民提供諮詢服務。

移民署查扣阿嬌幫同鄉代辦的護照。（記者王冠仁翻攝）

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