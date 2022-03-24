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    首頁　>　社會

    被控性侵人妻遭丈夫求償百萬 小王喊冤：我被仙人跳

    葉男被控性侵人妻小美，丈夫求償100萬元，北院雖未認定性侵，但2人確實發生性關係，判葉男應賠償丈夫30萬元。（情境照）

    葉男被控性侵人妻小美，丈夫求償100萬元，北院雖未認定性侵，但2人確實發生性關係，判葉男應賠償丈夫30萬元。（情境照）

    2022/03/24 10:08

    〔記者溫于德／台北報導〕葉男被控性侵人妻小美（化名），害丈夫精神痛苦，求償100萬元；但葉男喊冤：「我被仙人跳」，拒絕賠償。台北地院雖未認定葉男性侵，但根據小美事後傳送避孕藥照片，葉男也回：「沒在裡面，哪裡需要」等語，認定2人確實發生性關係，判葉男須賠償丈夫30萬元；可上訴。

    丈夫主張，葉男明知小美已婚，前年5月24日仍相約外出並前往摩鐵性侵，他得知後精神感到痛苦，求償100萬元。

    葉男認為是被小美言語挑逗，2人當天才出遊並前往摩鐵，但他否認性交，更遑論性侵，他也懷疑小美在房內向他索取40萬元未果，才誣指他性侵，自認被仙人跳，另經小美提告刑事強制性交，他已獲不起訴，故否認賠償責任。

    北院根據葉男與小美的LINE對話紀錄，發現2人前往摩鐵前曾多次出遊，小美也曾傳訊息說：「需要肩膀，而且要強而有力又溫暖不能垮的肩膀，明天可以陪我一天嗎，想拋夫棄子一下」、「你有七情六慾我也有，心中想跟你上床想了好多次，能得到你的呵護更是我最大的期待」等，且小美發生性關係後也傳訊息說：「別不理我呀～T.T～」，因此，並未認定葉男性侵。

    不過北院依據葉男在檢方偵查時自稱當天他無法順利勃起，所以用手撫摸小美陰蒂，後來他的生殖器有插入小美陰道，只是沒有完全勃起，所以只有插入一點點，最後以自慰方式射精在小美腹部，而小美也傳送避孕藥照片並稱：「1盒600事後避孕藥～T.T～你不會負責」，小王回：「沒在裡面，哪裡需要」、「只有第二次才有」，認定葉男與小美確實發生性行為，葉男已侵害配偶權，判賠丈夫30萬元。

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