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    變態狼闖閨房穿女裝性侵 判16年10月定讞

    情境照。（資料照）

    情境照。（資料照）

    2022/03/23 11:15

    〔記者張文川／台北報導〕台中市55歲竊賊洪俊輝，前年12月持剪刀潛入出租套房行竊，女租客剛起床撞見，他綑綁住她洗劫財物時，見衣櫥內的女性貼身衣物，竟「一時性起」穿上她的絲襪、內褲與洋裝還抹香水，逼問「我這樣漂亮嗎？性感嗎？」，之後猥褻、性侵她，直到小芳同事敲門，洪男才爬窗逃逸，犯案時間長達2小時。法院一、二審皆依強盜、強制性交等罪判16年10月，最高法院駁回上訴定讞。

    判決指出，2020年12月8日上午8時許，洪男持剪刀爬窗戶，入侵一間出租套房行竊，22歲被害女子聽到聲響起床查看，驚見洪男從窗戶跳下來，嚇得失聲尖叫，洪男持剪刀抵住她脖子，宣稱「我已經殺掉2個人，妳乖乖配合」。

    被洪男塞住她嘴巴、綑綁雙手，逼問錢財，翻箱倒櫃取走金手鍊、現金一千多元，翻找時見絲襪、洋裝、內褲，竟一時性起穿上身、抹香水，跨坐她身上追問「我這樣漂亮嗎？性感嗎？」再強摸強吻後性侵，直到上午10時許才離去，警方3天後逮人。

    洪男承認行竊，否認強制猥褻，辯稱是不小心碰到，性侵害則是全盤否認。

    歷審都不採信洪男辯詞，認為他惡行長達約2個多小時，造成被害人身心難以回復的傷害，飾詞狡辯，毫無悔意，犯後態度惡劣，判處16年10月有期徒刑定讞。

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