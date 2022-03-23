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    自由日日shoot》控狼性侵害正妹墜樓亡 私刑逼自首 9友送辦

    墜樓正妹常在臉書分享美照。為保護當事人，圖經特殊處理。（取自臉書） 賴男遭私刑打到滿臉血，警方連夜將施 暴9人送辦。 （取自網路、警方提供）

    墜樓正妹常在臉書分享美照。為保護當事人，圖經特殊處理。（取自臉書） 賴男遭私刑打到滿臉血，警方連夜將施 暴9人送辦。 （取自網路、警方提供）

    2022/03/23 05:30

    〔記者許國楨、張瑞楨／台中報導〕台中市二十多歲正妹小雅二十日墜樓身亡，檢方相驗時，友人指小雅被人性侵害羞愧而亡，檢方尚未指揮偵辦，包括小雅的男友等九名朋友，就動用私刑，將賴姓男子打得頭破血流，逼他在人行道下跪坦承性侵小雅，並承諾「我一定到靈堂道歉，我會自首」，警方昨天緝捕施暴九人到案，依聚眾鬥毆等罪究辦，至於賴男是否性侵害？小雅之死與賴男是否有關？檢警採集檢體蒐證中，並派遣警力戒護就醫的賴男。

    臉書寫「希望大家記得我的好」成遺言

    據了解，小雅（化名）未滿十五歲就離家，近年當「傳播妹」自力更生，臉書最近一次發文，是上個月更新大頭貼，寫上「可可愛愛沒人愛」，好友紛紛送暖獻上愛心，二十日凌晨，賴男與好友到一家自助KTV消費，透過經紀公司，找來小雅等傳播妹坐檯陪酒，到了凌晨五點多，賴男與小雅到摩鐵休息，中午兩人各自搭計程車離去，不料，小雅當天晚間七時許墜樓身亡，讓好友不勝唏噓，希望警方查明真相。

    不過，中市警方調查卻顯示，小雅在十九日晚間，就於網路透露服藥訊息，被友人發現挽回生命，警方並通報中市衛生局，二十日晚間七時許，陪伴的友人短暫離開，小雅即墜樓身亡，她留下遺書，並未提到性侵害，她另於網路社群寫下「希望大家記得我的好，我愛你們」，從此再無更新。

    檢察官前天（二十一日）上午相驗時，小雅的女性友人說，小雅生前被性侵，檢方指示採集檢體，另案偵辦釐清，不料，就在檢方相驗偵辦之前，小雅的梁姓男朋友等九名好友，已先於當天（二十一日）清晨五時許，在西屯區某茶店外圍堵二十四歲賴姓男子，動私刑毆打成傷，逼他在人行道下跪坦承性侵害。

    賴男遭毆打成傷 下跪承認性侵

    賴男承認性侵小雅，造成小雅墜樓，他還在被逼迫下，講出自己姓名、父母姓名、住址、電話等個人資訊，並在九人要求下，承諾到小雅靈堂道歉、向警方自首，這支影片於網路上流傳；轄區第六分局則是接獲醫院急診室通報，立即組成專案小組，迅速鎖定涉案車輛與犯嫌，昨天凌晨連夜將施暴的梁姓男子等九人追緝到案。梁男供稱，為了替女友出氣，才夥同友人教訓賴男，警方訊後依聚眾鬥毆、妨害自由及傷害等罪嫌將九人送辦，賴嫌是否性侵，檢警正偵查中。

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