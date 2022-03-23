不滿對方變換車道 囂張男國道開槍傷人判6年8月

曾男不滿李男換車道而開槍，子彈貫穿李男車窗，擊中李男手腕。（資料照）

2022/03/23 15:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市曾姓男子去年8月開車於國一中山高速公路，不滿李姓男子變換車道，竟於高速行駛中，肆意開槍射擊李男，子彈擊中李男左手腕，其囂張行徑引發社會震撼，他因另涉毒品案，3天後被警方逮捕時，主動坦承開槍，台中地方法院以未遂、自首等理由減刑2次，合併判刑6年8月，曾男與檢方都上訴，台中高分院駁回，維持原判決，可上訴三審。

判決書指出，曾男去年8月間，以5萬元向張姓男子（偵查中）買得非制式手槍共2把、子彈56顆，去年8月21日晚間9時許，他駕駛自用小客車載著女友，在國道一號南向171.1公里處（台中市潭子區路段），不滿李姓男子開車變換車道，他持槍朝李男汽車射擊1發，子彈貫穿副駕駛座側車窗，擊中李男左手手腕。

請繼續往下閱讀...

李男左手腕穿刺傷合併尺神經、尺動脈、肌肉和肌腱損傷等傷害，但仍控制車輛，下交流道報警，曾男於案發後第3天，同年24日下午3時許，因涉嫌違反毒品危害防制條例，為警察拘提時，他主動坦承開槍，也偕同員警到苗栗縣查扣2把手槍與子彈。

台中地方法院認為，曾男在警察尚未確認他涉案前，即坦承他是國道槍擊案的開槍者，且偕同員警查扣槍彈，符合槍砲彈藥刀械管制條例第18條的自首條件，可減輕或免除其刑，至於殺人部分，也因未遂而減輕量刑，法官強調，曾男犯後勇於面對司法，非無悔悟之心，持有槍械彈藥部分，依違反槍砲彈藥刀械管制條例判處徒刑2年6月，併科罰金10萬元，殺人未遂罪輕判徒刑4年10月，合併判刑6月8月。

不過，檢方與曾男都上訴，檢方認為曾男肆意對陌生人開槍，惡性重大，一審量刑太輕，曾男則認為量刑太重，二審法官強調，曾男任意於高速公路槍擊不相識的李男，惡性非輕，如判決低度刑，實非妥適，一審量刑並無過輕或過重，駁回檢方與曾男上訴，維持6年8月原判決，可上訴三審。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法