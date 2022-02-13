南港暗夜槍響！竹聯幫分子疑欠賭債 友被拐代出面遭轟12槍

台北市南港經貿園區昨天凌晨驚傳槍響，范男開車遭尾隨狂轟12槍。（記者闕敬倫攝）

2022/02/13 01:09

〔記者闕敬倫／台北報導〕台北市南港經貿園區昨天（12日）凌晨驚傳槍響，20歲陳姓男子借用吳姓友人帳號，上網簽賭地下運彩疑倒輸數十萬賭債，他謊稱有債可收，誘騙友人范姓男子前去南港路一段及經貿一路附近赴約收款。范男到場不僅沒見到陳男，還被轟了12槍，所幸只有車子中彈，未有傷亡。警方後以車追人，逮捕涉嫌開槍的吳男、黃男及陳男，訊後依殺人未遂及槍砲刀彈條例移送法辦。

12日凌晨4點左右，范男應陳男要求到南港經貿園區，他與友人抵達時，卻不見陳男到場，於是開車在南港路一段及經貿一路口繞行等人，沒想到突然有輛車尾隨，朝范男車子連開12槍，范男與車上友人命大未中彈，逃離後趕緊到南港警分局報案。

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警方調查，范男汽車左側及後車廂共遭擊穿5個彈孔，昨天上午立即報請士林地方檢察署檢察官指揮偵辦，經鎖定車牌以車追人，下午逮獲20歲吳男、黃男及21歲陳男等3人，並查扣2把作案用改造手槍。

據了解，陳男為竹聯幫仁堂明仁會成員，日前向吳男借用地下運彩帳戶下注玩球，但疑似輸了數十萬元賭金，自知無力償還賭債，使計誘騙范男代為赴約。

至於涉嫌開槍的吳男等人為竹聯幫東堂成員，去年9月期間曾涉及一樁擄人毒打丟包的尋仇案件，恰巧被南港警方路檢攔停，溯源偵破。

南港警分局偵查隊到大安區逮人時，吳男一夥對開槍一事認罪不諱，但自認是認罪投案，要求不要以現行犯逮捕，但警方已申請拘票獲准，依規定將3名涉案人上銬帶回，全案訊後依殺人未遂及違反槍砲彈藥管制條例等罪嫌移送士林地檢偵辦。

警方依規定將吳男等3名涉案人上銬帶回，全案訊後依殺人未遂及違反槍砲彈藥管制條例等罪嫌移請士林地檢偵辦。（記者闕敬倫翻攝）

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