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    首頁　>　社會

    曾遭逮捕懷恨 槍砲犯揮刀殺所長

    董男行兇時遭眾人當場制伏。（警方提供）

    董男行兇時遭眾人當場制伏。（警方提供）

    2022/03/23 08:54

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾因槍砲案件遭警方逮捕的男子董百坤，用餐時認出隔壁桌是當年逮捕他的王姓偵查員，懷恨在心而到廚房拿菜刀，冷不防走到王男後方，揮刀朝脖子抹去，所幸王男送醫無生命危險，新竹地院依殺人未遂罪判刑7年6月。

    判決書指出，2020年12月31日凌晨，董百坤因槍砲案件被新竹市警局第二分局查獲，當時王姓偵查員為查緝成員之一，有參與逮捕行動，事後已成為派出所所長，並於董男被查獲後問出其槍枝下落。

    去年10月3日晚上11點，董男到新竹市「豚丼屋」餐廳消費，王男也與友人在場，董男想起王男是查緝他槍枝案件的刑警，及因不詳原因對王心生怨懟，隔天凌晨12點53分許，起身至「豚丼屋」內部廚房料理檯上，拿取菜刀，隨即走到王男座位後方，以左手按壓住王額頭，右手持菜刀割劃脖子，及以菜刀攻擊頭部，王男驚覺有異而欲掙脫，在場友人見狀上前合力阻止董男暴行，並將王送往國軍醫院新竹分院急救，始倖免於難，且因而受有前額部撕裂傷約20公分、頸部撕裂傷約20公分、頭皮部撕裂傷約10公分、左大拇指深部撕裂傷7公分傷害。

    董男矢口否認有殺人之意，辯稱當天喝太多酒，誤認王男是以前高中時欺負過他的人，且當時只是想要教訓他、嚇嚇他，不是要殺害他。

    然而法官認為菜刀刀刃長度超過30公分，且甚為鋒利，以此刀直接朝頸部切割，已足以使對方可能因頸部動脈大量出血等情況失去性命，更何況董男先以手按壓住王男額頭，顯然有欲以此方式固定住被害人、避免順利掙脫且更好攻擊之意，依其行為當時情節，確有猝然使人難以防備之情況，足以認定其攻擊時確有殺人意圖。

    法官審酌董男在尚有他人用餐餐廳的公開場合，還敢持鋒利菜刀，以近身割頸方式攻擊警察頸部、頭部，造成被害人身心受創，且影響社會秩序情節非輕，手段凶狠，惡性重大，犯後仍未反省，最後依殺人未遂罪判刑7年6月。

    市長林智堅（左）前往探視受傷的王姓所長。（市府提供）

    市長林智堅（左）前往探視受傷的王姓所長。（市府提供）

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