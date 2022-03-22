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    背包尋獲！女山友獨攀對關山失聯 踏勘墜谷疑卡峭壁

    搜救人員在稜線下方找到女山友營釘，研判女山友墜谷卡在峭壁。（資料照；本報合成）

    搜救人員在稜線下方找到女山友營釘，研判女山友墜谷卡在峭壁。（資料照；本報合成）

    2022/03/22 18:41

    〔記者劉濱銓／南投報導〕新北市三峽38歲林姓女山友，19日獨自行走踏勘路線攀登玉山園區對關山、玉山北北峰，原訂20日下山，卻到昨（21日）都無音訊，家屬通報失聯，南投縣消防局今早派員入山，連知名登山網紅「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）也加入搜救，下午搜救人員在稜線下方找到紅色背包，研判女山友疑似墜谷卡在峭壁，目前生死未卜。

    消防局表示，林女19日獨自開車到南投信義鄉沙里仙林道，從登山口走踏勘路線前往對關山，預計20日再到玉山北北峰，之後回程下山，惟家屬在21日遲未聯繫上林女，因而報警搜救。

    目前了解，林女19日有登頂對關山，之後在附近一處營地紮營，隔日因後續的登山路線有崩坍，便未再前進，在山區休息過後就會下山，怎料20日不僅沒開車下山，21日晚上還失聯。

    今早玉山國家公園管理處派員與消防搜救人員，以及林女友人上山搜尋，「跑山獸」羅培德則是提前入山，並在營地附近找到營釘，搜救隊下午則在距離登山口約500公尺處的稜線下方，尋獲林女墜落點，並找到一包營釘，而下方溪谷也有林女背包，惟不見林女身影，研判是墜谷卡在峭壁，目前將先確認位置，再設法接觸營救。

    消防局說，由於該路線並非既定步道，入山只能走稜線，屬於踏勘挑戰路線，且稜線下方還是懸崖峭壁，搜救人員難以垂降搜尋，考量天色已晚，明天將以空拍機搜尋，加速搜救行動。

    女山友獨攀對關山失聯，搜救人員在下方溪谷尋獲背包，研判女山友墜谷卡在峭壁。（記者劉濱銓翻攝）

    女山友獨攀對關山失聯，搜救人員在下方溪谷尋獲背包，研判女山友墜谷卡在峭壁。（記者劉濱銓翻攝）

    女山友獨攀對關山失聯，搜救人員在稜線下方找到女山友營釘，研判女山友墜谷卡在峭壁。（記者劉濱銓翻攝）

    女山友獨攀對關山失聯，搜救人員在稜線下方找到女山友營釘，研判女山友墜谷卡在峭壁。（記者劉濱銓翻攝）

    女山友獨攀對關山失聯，搜救人員沿著溪谷搜尋。（記者劉濱銓翻攝）

    女山友獨攀對關山失聯，搜救人員沿著溪谷搜尋。（記者劉濱銓翻攝）

    女山友獨攀對關山失聯，搜救人員沿著稜線往山下搜索。（記者劉濱銓翻攝）

    女山友獨攀對關山失聯，搜救人員沿著稜線往山下搜索。（記者劉濱銓翻攝）

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