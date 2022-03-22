全國技能競賽食物中毒致1女中風 便當店女老闆被訴

全國技能競賽34人食物中毒，士林地檢署今起訴便當店女老闆。（資料照）

2022/03/22 16:05

〔記者張文川／台北報導〕勞動部勞動力發展署去年9月，在台北南港展覽館舉辦「第50屆全國技能競賽活動」，向新北市汐止區「正福隆便當白雲市場創始店」訂購便當，卻造成34人食物中毒，其中1人腦靜脈竇栓塞（中風），化驗發現便當的食材含有沙門氏桿菌；士林地檢署今依違反食品安全衛生管理規定，致危害人體健康罪，起訴便當店林姓女老闆。

士檢起訴指出，去年9月20日中午，正福隆便當店提供給競賽的便當，菜色包括肉、蛋、香腸、雞捲、豆干、高麗菜、酸菜、醃蘿蔔乾等，疑疏未注意食品保存、熟煮環境的衛生整潔，將含有沙門氏桿菌的餐盒便當配送至南港展覽館，給71位競賽活動人員食用。

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活動人員吃完便當後，有34人隨後出現發燒、嘔吐、腹瀉等食物中毒症狀，其中張姓女子因嚴重腸胃炎，致身體脫水、血液濃稠，引發腦部靜脈竇栓塞，併發肢體障礙傷害；其中有4人經診斷為沙門氏菌感染，引發急性腸胃炎，另有1人的糞便檢體也檢出沙門氏桿菌呈陽性反應。

新北市衛生局案發後2天至該便當店稽查，發現現場環境未落實病媒防治措施，也沒有病媒消毒紀錄，設備與器具未保持清潔，還有未適當儲存、食材未離地放置等疏失。

林女否認是便當出問題，堅稱便當食材都有經過妥善處理，案發當天零售的便當，和活動會場便當是相同菜色，就沒有發生食物中毒現象。

檢察官根據衛生局稽查結果，以及34人的就醫診斷紀錄，認定是便當店導致食物中毒，將林女依違反食安法提起公訴。

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