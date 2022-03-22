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    首頁　>　社會

    違章鐵皮賭場屋主自拆拖泥帶水 市府硬起來強拆

    新北市拆除大隊會同警方，至新莊頭興街這處違章鐵皮建築進行強制拆除作業。（記者徐聖倫翻攝）

    新北市拆除大隊會同警方，至新莊頭興街這處違章鐵皮建築進行強制拆除作業。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/03/22 16:19

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新莊警分局在頭興街某鐵皮屋屢次查獲大型賭場，警方報請新北市政府公安聯合稽查小組，協調屋主自行拆除，但屋主拆得拖泥帶水，要拆不拆，市府決定「硬起來」，會同警方全數強拆完畢。

    據了解，警方去年底獲報，有民眾檢舉頭興街這處鐵皮屋出入複雜，警方仔細調查，確認該屋就是大型賭場，負責人為陳姓女子。警方去年12月23日前往查緝，果然在裡頭起獲賭資65800元、賭具天九牌，甚至還有安非他命等違禁品，陳女遭警方依賭博、毒品等罪嫌送辦。

    陳女交保後適逢農曆新年，她竟然將賭場重新開張，欲在農曆年間海撈一票，警方再次獲報後將其逮捕，為此，警方決定報請新北市政府公安聯合稽查小組到場稽查。

    小組成員判定其為違章建築，原與屋主溝通要求其自行拆除，但日子一天天過去，鐵皮屋拆得拖泥帶水，違章骨架還完整保留，聯合稽查小組懷疑屋主想再次搭建鐵皮，只是先小拆一下做做樣子，於是市府強勢執行，拆除大隊會同警方於上周三將該鐵皮屋拆乾淨。

    新莊警分局呼籲，房東應慎選租客，避免造成社會治安疑慮，警方將持續加強查緝犯罪，並結合「第三方警政」概念，透過市府公安聯合稽查，徹底斷絕賭場、槍枝、毒品、詐欺等犯罪集團的活動空間，進而有效管理、控制及預防犯罪問題。

    鐵皮違章建築屋主要拆不拆，骨架還保留完整，市府於是決定強拆。（記者徐聖倫翻攝）

    鐵皮違章建築屋主要拆不拆，骨架還保留完整，市府於是決定強拆。（記者徐聖倫翻攝）

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