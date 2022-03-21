台中噪音車炸街擾清夢 「忍者、大B」當街被攔開罰

俗稱「忍者」的川崎重機NINJA400。（警方提供）

2022/03/21 17:21

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區幾處重要路段，入夜後常有噪音車炸街擾民，警方前天安排「環、警、監」封路聯合稽查，當晚攔檢的9輛車輛中，有2輛機車不合格，分別是俗稱「忍者」的川崎重機NINJA400，以及俗稱「大B」的山葉BWS125，當場立即依違反噪音管制法予以告發，總計開罰5400元。

近期疫情趨緩，北屯區中清路與四平路口、中清路與敦化路口、中清路與后庄路口等沿線路段，經常有改裝汽機車於深夜時段來回競速飆車，噪音擾人清夢，民眾抱怨連連，也容易造成交通事故，轄區第五分局長林沐弘感同身受，指示加強各項防飆勤務作為，

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警方在19日深夜11時許至隔天凌晨1時許，在中清路、敦化路口結合環保、監理單位共同實施「環、警、監」聯合稽查取締勤務，採封閉式路檢方式，針對汽機車逐一攔查，發現疑似改裝噪音車輛，由環保單位實施噪音檢測，錄影蒐證，逐車登記駕駛人資料，如超過噪音標準值，當場立即依違反噪音管制法予以告發，並由監理單位要求強制驗車，回復原廠規格。

經統計，當天封路臨檢一共攔檢9輛，其中2輛機車不合格，包括一輛山葉BWS125以及一輛川崎重機NINJA400，都依噪音管制法第26條規定當場告發，共計罰鍰5400元；分局長林沐弘呼籲，該分局將持續依照行政院所訂「四季交安專案」，加強酒後駕車取締與溯源，同時也不要飆車競速，絕不容許飆車分子在轄區內飆車競速，還給市民一個安全寧靜的居家環境。

另依道路交通管理處罰條例規定，在道路上蛇行或以其他危險方式駕車，可處新臺幣6000元至2萬4000元罰鍰；在道路上競駛、競技者，處3萬元至9萬元罰鍰，並當場禁止駕駛及吊銷駕照，甚至可依刑法公共危險罪處五年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金，民眾千萬不要以身試法。

俗稱「大B」的山葉BWS125。（警方提供）

噪音車炸街擾民，警方前天安排「環、警、監」封路聯合稽查。（警方提供）

噪音車炸街擾民，警方前天安排「環、警、監」封路聯合稽查。（警方提供）

噪音車炸街擾民，警方前天安排「環、警、監」封路聯合稽查。（警方提供）

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