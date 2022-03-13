東勢警取締噪音改裝車 昨1天取締10件

東勢警結合環監單位稽查噪音改裝車，一天內共取締10件罰款2.2萬元。（記者歐素美翻攝）

2022/03/13 12:35

〔記者歐素美／台中報導〕 自行車及大型重機車騎乘的熱門地點「大三元」，包括中部中興嶺、白毛山與赤崁頂等3座山，台中市東勢警分局昨聯合環保局及交通部公路總局台中區監理所等執行「環警監聯合稽查」專案勤務，共攔檢17輛大型重機車，其中，取締噪音車輛8件、二次改裝2件，環保局依噪音管制法當場舉發，共罰款22,200元。

東勢警分局表示，中部中興嶺、白毛山與赤崁頂這3座山，沿途路線風景美麗，成為自行車及大型重機車騎乘的熱門地點，為避免危險駕車、防制交通事故發生及違規改裝車輛噪音擾民等，東勢警分局與台中市環保局、交通部公路總局台中區監理所等，於3月12日9時至11時執行「環警監聯合稽查」專案勤務。

請繼續往下閱讀...

昨共攔檢17輛大型重機車，其中，取締噪音車輛8件、二次改裝2件，環保局依噪音管制法立即舉發，共罰款22,200元；另東勢警分局於3月份針對疑似噪音車輛，通報並上傳行政院環境保護署噪音檢舉網件數計97件。

東勢警分局表示，針對噪音車輛擾民之行為將持續強力執法，歸還山城居民寧靜好環境。 分局長陳松寅並特別提醒用路人，轄境之東勢區、新社區等地多屬山區，而山區道路因受限於地形等因素，部分路段路幅小、彎道多，旅客前來山區遊玩賞景，應減速慢行誤搶快，有助於行車安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法