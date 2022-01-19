科技執法抓深夜喧囂車輛 高市環保局去年開出20罰單

高市環保局科技執法辨識出深夜喧囂汽機車20輛。（記者王榮祥翻攝）

2022/01/19 23:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市區深夜常有汽機車呼嘯而過，高分貝引擎聲嚴重打擾民眾安寧，市議員林于凱去年曾提案建議採科技執法進行稽查，環保局順勢而為、統計全年辨識出20輛汽、機車違規，依噪音管制法開罰1800至3600元罰鍰。

林于凱接到陳情，指馬卡道路和明誠路在凌晨時段，常有跑車高分貝呼嘯，鼓山國小附近也常有高噪音車輛出沒，影響住戶休憩。除了馬卡道路、明誠路段，左營區博愛路、楠梓區德民路，也有住戶抱怨深夜常有跑車刻意喧囂，干擾民眾睡眠。

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林于凱指出，面對不同路段、不同時段、不同形式的噪音，去年已提案建請市府在部分路段加裝噪音監測設備，進行聲音照相科技執法，找出高噪音車輛並有效遏阻噪音車，改善市民生活品質。

環保局表示，已於去年導入2套噪音科技執法設備，於民眾常檢舉路段、改裝車可能出沒地點、風景區往返道路、及改裝精品店週邊進行稽查。

環保局統計，聲音照相科技執法去年啟用後，共辨識63萬2千餘輛次汽機車，超過環保署機動車輛行駛噪音管制標準、且前後3秒無來車的，共有20輛違規，依噪音管制法處1800百到3600元罰鍰。

環保局說明，行駛噪音標準值，在限速≤50（km/h）路段管制標準為86分貝，50<限速≤70（km/h）路段管制標準為90分貝；20件違規車輛均已告發通知陳述意見，裁處完成有8件、待裁處12件，20件均發生於速限小於50公里/小時路段，12件裁處會再開立。

高市環保局科技執法辨識深夜喧囂汽機車。（記者王榮祥翻攝）

高市環保局科技執法辨識深夜喧囂汽機車。（記者王榮祥翻攝）

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