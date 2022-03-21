更生保護會慶祝高檢署成立77週年 捐贈銅雕「司法之秤」

更生保護會總會為慶祝高等檢察署成立77週年，特地捐贈「司法之秤」給高檢署，今天於高檢署第三辦公室舉辦「司法之秤」捐贈儀式，由法務部長蔡清祥（左）、行政院政務委員兼發言人羅秉成（右）一同敲鑼。（記者錢利忠攝）

2022/03/21 17:05

〔記者錢利忠／台北報導〕更生保護會總會為慶祝高等檢察署成立77週年，特地捐贈「司法之秤」給高檢署，今天於高檢署第三辦公室舉辦「司法之秤」捐贈儀式，捐贈人為身兼更保常務董事的台新金控董事長吳東亮及台北分會主委林炳耀。高檢署檢察長邢泰釗藉此期待司法人能戮力為公，展現便民及重視人性尊嚴的現代化司法。

受邀參與捐贈儀式的有法務部長蔡清祥、行政院政務委員兼發言人羅秉成、立委王婉諭、法務部政務次長蔡碧仲、常務次長張斗輝、主秘顏迺偉、保護司長毛有增、法制司長黃玉垣、檢察司長林錦村及邢泰釗等人。

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該件銅雕作品放置於高檢署第三辦公室1樓，在嚴肅的大廳中展現藝術之美。邢泰釗表示，藉此期待司法人能戮力為公，使司法發揮定紛止爭的功能，於民主社會中，兼顧品質與效率並彰顯正義，展現便民及重視人性尊嚴的現代化司法。

本次捐贈儀式，高檢署邀請銅藝大師吳宗霖講解「司法之秤」的創作意涵，吳宗霖表示，該作品耗費4年，以純手工精心打造完成。以秤為軸；秤頂塑神獸之角，以觸不直；秤盤化轉圓鑼，金石之音，正心養氣。內蘊「法、理、情」核心價值，具體呈現檢察官肩負的責任。

更生保護會總會為慶祝高等檢察署成立77週年，特地捐贈「司法之秤」給高檢署，今天於高檢署第三辦公室舉辦「司法之秤」捐贈儀式。（記者錢利忠攝）

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