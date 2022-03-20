29名越南籍移工毒趴狂歡 竟是中了「含笑半步顛」

越南籍移工開毒趴狂歡。（民眾提供）

2022/03/20 14:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園分局今天凌晨在光明路二段某小吃部，查獲29名名越南籍移工在內開毒趴，男男女女搖頭晃腦，甚至有人裸露上半身，當場查獲毒品咖啡包61包、安非他命5小包、K他命4小包及20包殘渣袋，居然還用電影「唐伯虎點秋香」中的奇毒「含笑半步顛」包裝，全案訊後依毒品罪嫌送辦。

林園分局接獲民眾反映，光明路二段小吃部某小吃部深夜經常傳出喧嚷樂音擾人，大寮分駐所與偵查隊今天凌晨2時擴大臨檢，抵達時發現小吃部鐵門拉下，店內傳來吵雜音樂聲，正巧一組客人要離開，員警將他們攔下並進入店內臨檢。

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該小吃部內有4間包廂，幾乎每間都傳出電音與喧嘩聲，員警逐一打開門口臨檢，有些男性還裸露上半身跳舞狂歡，見員警登門錯愕不已，桌上擺滿越南食物、酒品，員警也找到大量毒品，警方將現場23男、6女帶回偵訊，其中還有4名逃逸移工。

警方傳喚小吃部阮姓負責人說明，她向警方表示，該店販賣越南食物，客源幾乎都是越南籍移工，她待到夜間10時後回家休息，由何姓員工接手下半場到凌晨4時時段，她說，毒品都是客人帶進來，她並不知情。

警方訊後依毒品罪嫌將29名移工送辦，並請高市府主管單位對小吃部違規部分裁罰。

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警方查獲毒品咖啡包。（民眾提供）

毒品取名雷同電影中奇毒「含笑半步顛」。（民眾提供）

警方在包廂內起出大量毒品。（民眾提供）

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