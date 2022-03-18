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    獨家》台南三信爆盜款疑雲 冷豔女主管與千萬金流神隱

    台南三信合作社可追溯到1924年，這個月該合作社宣布將喜迎百歲，在今年4月轉型提數位金融服務。（記者王捷攝）

    台南三信合作社可追溯到1924年，這個月該合作社宣布將喜迎百歲，在今年4月轉型提數位金融服務。（記者王捷攝）

    2022/03/18 10:09

    〔記者王捷／台南報導〕台銀爆發襄理盜用客戶存款億元，近百年歷史的台南三信合作社也傳監守自盜疑雲，分行D姓女主任，疑吞光客戶千萬存款，還拿房產去增貸，隔天退休神隱，大筆金流也跟著消失，警方推測這是有預謀的經濟犯罪，且這次的被害人既是銀行客戶，也是女主管的親友，雖然D女堅稱不曉得千萬存款去向，但警方以詐欺、業務侵占將D女移送南檢；台南三信則指出，全案已呈報金管會不便多說。

    這個月台南三信宣布將喜迎百歲，從今年4月起加入行動支付行列，但是一件監守自盜疑雲如鯁在喉，加上近期頻傳銀行員盜領案件，讓台南三信行不得不向金管會呈報，這件盜領案的主角，是在分行服務、年近50歲的D姓女主管，側面了解，她是一位單親媽媽，她身材高挑、保養得宜，偏好穿戴名牌，看不出實際年齡，她有一位男友在經營工廠，不過D女的個性高冷，不太與同事搭話，許多同事不曉得她男友的經濟狀況。

    據調查，D女在三信合作社工作多年，這幾年才升主管，多年前她邀家人到三信儲蓄，表示可以規劃理財，後來獲得家人信任，D女的母親、阿姨陸續將存款投入分行將存簿與印鑑都交給D女，但在今年農曆年前，當家人想領款時，發現高達千萬的存款消失，D女也失聯，家人向銀行詢問時才得知，款項都是符合管理流程被領出的，而且D女已退休銀行也連絡不到她，家屬懷疑D女盜領，並到警分局提告。

    然而警方只發現D女因業務關係曾經手家人的存款，但D女名下卻沒有大筆的金流進出，D女也供稱她不曉得這筆錢到底去哪了，加上D女並未讓銀行有實質上的利益損害，因此無法構成銀行法125之2的特殊背信罪，警方只能依家屬提出的證據，將D女依詐欺、業務侵占移送。台南三信對此表示已將全案報告金管會，強調D女盜領這只是個案，並不會影響其他客戶。

    律師洪銘憲指出，民法的「代理」是很常見的法律行為，實務上常看到的是「表見代理」的法律概念，舉例來說是A拿B在銀行登記的「印鑑」來取B的存款，對銀行員來說，見到B印鑑就視同本人來取款；套用杜女的盜領案，如果杜女經手案文件是用一般印章，而不是使用在銀行登記、有法律效益的「印鑑」，那麼銀行就可能要負民法188條的連帶賠償責任。

    台南三信合作社的前身可追溯到大正13年（1924年），該銀行原設立在台南州廳舍內，後來總社才遷移到現址，該地段在日治時期是可說是「台南特區」，匯集州議會及州廳舍，是日治時期在台南文化的重要聚集地；目前三信後方的木造建物「原台南庶民信用組合日式建物」在2019年被公告為歷史建築，和洋混和的風格，是台南地信用組合建物代表，台南三信至今仍在營運。

    台南三信總社後方的木造建物，是「原台南庶民信用組合日式建物」，在2019年被公告為歷史建築。（台南市政府文化局提供）

    台南三信總社後方的木造建物，是「原台南庶民信用組合日式建物」，在2019年被公告為歷史建築。（台南市政府文化局提供）

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