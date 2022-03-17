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    獨家》女童噴槍致死案落幕 鄺父提再審被駁回

    女童噴槍致死案，鄺父提再審，被高雄高分院駁回。（記者鮑建信攝）

    女童噴槍致死案，鄺父提再審，被高雄高分院駁回。（記者鮑建信攝）

    2022/03/17 22:32

    〔記者鮑建信／高雄報導〕備受矚目鄧姓女童噴槍致死案，鄺父被判刑10年定讞，但他在入監前，提起再審要求翻案，高雄高分院認為他並未提出新證據，今天判決駁回，全案告一段落。

    2019年1月20日，鄺姓父女到高雄市自由路一家自助洗車場洗車，鄧童遭空氣噴槍灌氣而死，橋頭地院依過失致死罪，判鄺父有期徒刑1年10月，但高雄高分院依據台大鑑定報告，認定他故意持噴槍朝女童嘴巴噴氣，改依傷害致死罪，判處徒刑10年，經鄺男上訴最高法院駁回而定讞。

    今年初，鄺男向高雄高分院提起再審，院方並在他入監前開庭，鄺和辯護律師所提理由包括鄧童不是他的親骨肉，台大鑑定報告未找同齡層小孩實際操作噴槍，也未測量從手掌、虎口、到手指的距離，鄧童可自行按壓噴槍把玩，這些都足以影響判決結果，他並要求採集噴槍左、右握把指紋，釐清事實真相。

    合議庭法官則認為鄺男所提內容，均為先前辯論時的舊證據，不是新證據、新事實，加上縱使女童不是他生的，也不足以影響判決結果，因此判決駁回。

    此外，鄺男於2月23日入監執行，民事部分鄧童母親要求賠償767萬元，地院判決80萬精神撫慰金，兩造均未上訴而定讞，全案落幕。

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