女童噴槍致死案 今為鄺父入監日及民事上訴期限最後一天

鄺父因鄧童噴槍致死案判刑確定，檢方通知他今天入監執行。（記者鮑建信攝）

2022/02/23 00:01

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市鄧姓女童噴槍致死案，鄺父被判處徒刑10年定讞，今（23）日將入監執行，這天也碰巧是他被法院判決賠償鄧母80萬元精神撫慰金的最後1天上訴期限。

2019年1月20日，鄺男開車載女兒鄧童前往高雄市左營區自助洗車場洗車，卻發生女兒遭空氣噴槍灌氣而死，橋頭地院依過失致死罪，判處他徒刑1年10月，但高雄高分院依據台大鑑定報告，認定有故意持噴槍朝鄧童嘴巴噴氣致死，改依傷害致死罪重判有期徒刑10年，他不服上訴最高法院，被判決駁回而定讞。

請繼續往下閱讀...

橋頭地檢署收到最高法院卷宗後，發出傳票通知鄺男於今（23）日下午，前往執行科報到。

雖然鄺男不服判決提起再審，高雄高分院並在上週首度開庭，法官在庭後尚未做出裁定，但依法再審不影響執行。鄺男離開法院後，曾表示有聲請暫緩執行，結果沒有下文。

此外，鄧母曾提起民事訴訟，要求扶養費和精神撫慰金共767萬元，橋頭地院在上月底宣判，認為鄧母目前有工作固定收入，至65歲退休前可累積財富，生活應無虞，此部分判決駁回。

至於撫慰金部分，法官審酌兩造經濟狀況、職業和學歷等因素，認為他應給付100萬元，但因鄧母已請領20萬元的犯罪被害人補償金，因此鄺男只需支付80萬元，而今日剛好也是他最後1天的上訴期限。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法