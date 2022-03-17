3年營收800萬 竹警兼職網拍公仔被懲戒

陳姓員警網拍公仔，3年營收800萬元。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2022/03/17 17:29

〔記者吳政峰／台北報導〕新竹市警局一名陳姓員警在服公職前，就在臉書上經營販售動漫公仔與模型，2018年從警後仍持續兼職，2021年被人檢舉，經過調查，他3年內的交易營收金額超過800萬元，懲戒法院認為金額甚鉅，日前判陳員降一級改敘。

判決指出，陳男2016年起經營網購，透過臉書與蝦皮購物介紹商品供社員留言預定，待商品到貨後，再通知買家至7-ll賣貨便或蝦皮賣場下單，以完成交易。

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而後陳男考上警察，2018年起上線服勤，卻仍同時經營網拍，且事業越做越大，到了2021年間，終被人檢舉。

新竹市警察局考績委員會調查後發現，陳員從警期間兼職網拍，3年交易次數高達8000筆，且總交易金額超過800萬元，屬於經常性且持續性透過網拍銷售模型及相關配件牟利，符合銓敘部定義的兼職行為。

陳員辯稱 「同好交流，不具營利意圖，僅利用休假時間處理貨物寄送事宜」，惟考績會認為，公務員身分不因時間而更易，且其交易次數及規模甚鉅，行為顯具規度謀作的性質，違反公務員服務法「公務員不得經營商業」規定，決議移請懲戒法院審理。

懲戒法院通知陳員到院說明，但陳員未提出答辯，合議庭遂依移送機關所提供的資料卷證進行事實認定。

合議庭指出，陳員兼職網拍確實違反公務員不得經營商業的規定，屬於非執行職務的違法行為，其行為足以讓人民有公務員不專心公務，國家公務紀律鬆散的不良觀感，損害政府信譽。

合議庭表示，為維持公務紀律，陳員有懲戒的必要，審酌陳員違法經營商業的期間、數額後，決議判處降一級改敘以懲戒。可上訴。

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