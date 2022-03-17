為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    3年營收800萬 竹警兼職網拍公仔被懲戒

    陳姓員警網拍公仔，3年營收800萬元。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    陳姓員警網拍公仔，3年營收800萬元。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    2022/03/17 17:29

    〔記者吳政峰／台北報導〕新竹市警局一名陳姓員警在服公職前，就在臉書上經營販售動漫公仔與模型，2018年從警後仍持續兼職，2021年被人檢舉，經過調查，他3年內的交易營收金額超過800萬元，懲戒法院認為金額甚鉅，日前判陳員降一級改敘。

    判決指出，陳男2016年起經營網購，透過臉書與蝦皮購物介紹商品供社員留言預定，待商品到貨後，再通知買家至7-ll賣貨便或蝦皮賣場下單，以完成交易。

    而後陳男考上警察，2018年起上線服勤，卻仍同時經營網拍，且事業越做越大，到了2021年間，終被人檢舉。

    新竹市警察局考績委員會調查後發現，陳員從警期間兼職網拍，3年交易次數高達8000筆，且總交易金額超過800萬元，屬於經常性且持續性透過網拍銷售模型及相關配件牟利，符合銓敘部定義的兼職行為。

    陳員辯稱 「同好交流，不具營利意圖，僅利用休假時間處理貨物寄送事宜」，惟考績會認為，公務員身分不因時間而更易，且其交易次數及規模甚鉅，行為顯具規度謀作的性質，違反公務員服務法「公務員不得經營商業」規定，決議移請懲戒法院審理。

    懲戒法院通知陳員到院說明，但陳員未提出答辯，合議庭遂依移送機關所提供的資料卷證進行事實認定。

    合議庭指出，陳員兼職網拍確實違反公務員不得經營商業的規定，屬於非執行職務的違法行為，其行為足以讓人民有公務員不專心公務，國家公務紀律鬆散的不良觀感，損害政府信譽。

    合議庭表示，為維持公務紀律，陳員有懲戒的必要，審酌陳員違法經營商業的期間、數額後，決議判處降一級改敘以懲戒。可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    茫茫人海遇到你 南警攔查酒駕者竟攔到「自己」
    2022/03/17 17:15

    茫茫人海遇到你 南警攔查酒駕者竟攔到「自己」
    笨毒蟲請警察幫「驗貨」 是真貨但他也被上銬帶走
    2022/03/15 21:48

    笨毒蟲請警察幫「驗貨」 是真貨但他也被上銬帶走

    宜誠世界極 青埔正核心學區第一排
    交警兼職球評被判罰確定 石明謹︰將提前退休離開警界
    2022/03/15 14:10

    交警兼職球評被判罰確定 石明謹︰將提前退休離開警界
    受訓不支薪？老闆娘受質疑竟自打9耳光 網聽完氣炸
    2020/07/27 22:50

    受訓不支薪？老闆娘受質疑竟自打9耳光 網聽完氣炸

    力抗劇烈通膨 企業嚴選A級豪辦避險
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播