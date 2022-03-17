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    茫茫人海遇到你 南警攔查酒駕者竟攔到「自己」

    台南永康警方15日深夜攔查一名60多歲張姓男子，騎車未戴安全帽，且酒測值明顯超標，帶回派出所偵辦時，竟發現張男與承辦員警同名同姓。（記者萬于甄翻攝）

    台南永康警方15日深夜攔查一名60多歲張姓男子，騎車未戴安全帽，且酒測值明顯超標，帶回派出所偵辦時，竟發現張男與承辦員警同名同姓。（記者萬于甄翻攝）

    2022/03/17 17:15

    〔記者萬于甄／台南報導〕台南永康一名60多歲張姓男子15日深夜騎車外出未戴安全帽，巡邏員警發現後上前攔查，竟聞到其渾身酒味，一測果然酒測值超標，帶回派出所偵辦，但巧合的是，承辦員警處理時，發現張男居然與自己同名同姓，直呼「好像在抓自己一樣！」，其他員警聽聞也感到不可思議。

    「第一次遇到嫌犯與自己同名同姓！」，永信派出所張姓員警說，自己的名字不算常見，以往雖有遇過同名同姓的人，但嫌犯還真的是第一次，過程中彷彿好像是抓到自己一樣，送辦時還有點擔心檢察官會不會誤會，不過，要遇上同名同姓並不容易，真的要剛好有一些機緣。

    警方調查，張男15日深夜1點多騎車外出欲購買消夜充飢，行經永康區忠孝路時因未戴安全帽，巡邏員警發現上前攔停盤查，卻聞到張男身上散發濃厚的酒味，經檢測其酒測值明顯超標，依公共危險罪帶回派出所偵辦。

    偵辦過程中，員警在清查張男身分時，發現其竟與自己同名同姓，讓張姓員警嚇了一跳，不少派出所同仁也感到不可思議，尤其，員警要抓到同名同姓的機率不高，該段小插曲也成為派出所討論的話題。

    警方強調，喝酒不開車、開車不喝酒，31日起酒駕累犯將公開資訊在相關網站上，警惕民眾勿酒後駕車，此外，民眾應特別留意喝酒後酒精代謝不及導致「宿醉」時，也會影響駕駛時的判斷力與反應能力，切勿開車上路，以確保交通安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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