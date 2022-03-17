台中民眾掃墓燒冥紙把自己燒成焦屍 市議員：連2年類似意外

台中大坑第30公墓驚傳民眾掃墓不慎燒成焦屍，市議員李天生要求市府重視防範。（市議員李天生提供）

2022/03/17 12:17

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名許姓民眾，本月11日前往大坑第30公墓掃墓，疑似焚燒冥紙引燃雜草火警，卻不慎跌倒慘遭燒死，台中市議員李天生今天表示，台中已經連續2年都發生民眾掃墓不慎被大火吞噬意外，要求市府加強防範，不要再發生類似案件。

市議員李天生表示，接獲民眾反映，一名許姓男子11日夥同兄弟共3人，前往北屯區東山路2段第30號公墓掃墓，疑似在焚燒紙錢時引燃雜草，大家分頭滅火時，許男卻不慎倒地遭大火燒死；家屬抱怨，當地為山坡地，地勢陡峭，當事人跳下坡地企圖滅火跌倒才發生不幸。

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市府消防局表示，3月11日中午12點29分，接獲民眾報案第30公墓發生雜草火警，立即派遣東山分隊、新社分隊共5車14人前往搶救，到場後隨即部署水線撲滅火勢，12點58分進行殘火處理時，在現場發現一名焦屍，立即回報救災救護指揮中心，後續交由員警及火調人員處理。

李天生指出，去年2月間石岡第4公墓發生一名男子在掃墓時，遭到大火燒成焦屍，今年歷史重演，實在值得檢討，目前進入掃墓季節，要求市府提出具體防制措施，包括事前協助清除雜草、提供水袋、加強宣導等，甚至可以考慮動用無人機加強監控，避免發生意外；此外，台中市不少公墓位處山區，地勢高低不一，民眾掃墓有安全顧慮，特別需要加強宣傳防範。

李天生提醒，距離清明節還有半個多月，但目前公墓火警數量已逐漸增加，同時公墓常因水源不足，救援困難，容易延燒到旁側的農作、房舍及車輛，並說清明節有「國定縱火日」的稱號，公墓火警頻傳，消防隊員疲於奔命，且威脅掃墓民眾的安全，如何加強防範，值得市府重視。

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