小玉深偽119人性影片被訴 法務部啟動修法加重刑責

法務部長蔡清祥肯定檢警偵辦深偽性影片的辛勞。（記者吳政峰攝）

2022/03/16 20:36

〔記者吳政峰／台北報導〕網紅「小玉」利用「深偽（deepfake）」軟體，把多位知名人士的臉部影像，移花接木到成人片主角上，共有多達119人受害，新北地檢署16日依違反個資法、加重誹謗罪、妨害風化罪提起公訴。法務部長蔡清祥16日對此表示，肯定檢察官的辛勞，而針對這類犯罪，行政院也提出修法草案，最重可處7年刑。

網紅小玉等人涉嫌以深偽技術合成影片散布、播送及販賣猥褻影像案件，新北檢16日對此起訴，蔡清祥除肯定承辦檢警同仁打擊不法的辛勞，也強調，對於以不實深偽影片做為犯罪手段，傷害無辜民眾權益，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌亦非常重視。

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蔡清祥強調，前責請部內同仁針對此種犯行積極啟動修法，以保障一般民眾及維護受性犯罪的被害人權益，並於日前全力配合行政院的刑法修正草案審查，終於行政院會10日通過在刑法增訂「妨害性隱私及不實性影像罪章」的處罰專章。

蔡清祥說明，草案規定，對於製作或散布他人不實性影像（深度偽造）罪，最重處以5年有期徒刑，若有意圖營利的行為，最重提高刑度至7年有期徒刑，以嚴懲此類不法行為。

蔡清祥呼籲，民眾應尊重他人，絕對不可未經他人同意逕自攝錄或散布性影像，同時也要留意辨識深度偽造技術影片，切勿製作、散布不實性影像，共同來維護每個人的性隱私與人格權，一起營造安全無虞的網路環境及落實人權保障。

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