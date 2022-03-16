為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    小玉深偽119人性影片被訴 法務部啟動修法加重刑責

    法務部長蔡清祥肯定檢警偵辦深偽性影片的辛勞。（記者吳政峰攝）

    法務部長蔡清祥肯定檢警偵辦深偽性影片的辛勞。（記者吳政峰攝）

    2022/03/16 20:36

    〔記者吳政峰／台北報導〕網紅「小玉」利用「深偽（deepfake）」軟體，把多位知名人士的臉部影像，移花接木到成人片主角上，共有多達119人受害，新北地檢署16日依違反個資法、加重誹謗罪、妨害風化罪提起公訴。法務部長蔡清祥16日對此表示，肯定檢察官的辛勞，而針對這類犯罪，行政院也提出修法草案，最重可處7年刑。

    網紅小玉等人涉嫌以深偽技術合成影片散布、播送及販賣猥褻影像案件，新北檢16日對此起訴，蔡清祥除肯定承辦檢警同仁打擊不法的辛勞，也強調，對於以不實深偽影片做為犯罪手段，傷害無辜民眾權益，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌亦非常重視。

    蔡清祥強調，前責請部內同仁針對此種犯行積極啟動修法，以保障一般民眾及維護受性犯罪的被害人權益，並於日前全力配合行政院的刑法修正草案審查，終於行政院會10日通過在刑法增訂「妨害性隱私及不實性影像罪章」的處罰專章。

    蔡清祥說明，草案規定，對於製作或散布他人不實性影像（深度偽造）罪，最重處以5年有期徒刑，若有意圖營利的行為，最重提高刑度至7年有期徒刑，以嚴懲此類不法行為。

    蔡清祥呼籲，民眾應尊重他人，絕對不可未經他人同意逕自攝錄或散布性影像，同時也要留意辨識深度偽造技術影片，切勿製作、散布不實性影像，共同來維護每個人的性隱私與人格權，一起營造安全無虞的網路環境及落實人權保障。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    小玉賣換臉謎片起訴 檢：對被害者形成網路性暴力霸凌
    2022/03/16 16:15

    小玉賣換臉謎片起訴 檢：對被害者形成網路性暴力霸凌
    雞排妹高嘉瑜都受害！賣換臉謎片 百萬YouTuber小玉起訴
    2022/03/16 14:48

    雞排妹高嘉瑜都受害！賣換臉謎片 百萬YouTuber小玉起訴

    美國醫學證實 逆齡基因關鍵就在這！
    遏止換臉犯罪！政院通過4修法 偽造散布營利最重判7年
    2022/03/10 11:40

    遏止換臉犯罪！政院通過4修法 偽造散布營利最重判7年
    製作換臉色情片牟利 最重判7年
    2021/11/18 05:30

    製作換臉色情片牟利 最重判7年

    新北曾進益聲援愛媽團體 要求法官重判虐貓嫌犯
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播