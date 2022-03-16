小玉賣換臉謎片起訴 檢：對被害者形成網路性暴力霸凌

百萬YouTuber「小玉」朱玉宸。（資料照）

2022/03/16 16:15

〔記者王定傳／新北報導〕26歲百萬YouTuber「小玉」朱玉宸夥同莊姓助理，涉以AI Deepfake（人工智慧換臉）技術，把網紅及政治人物的臉部圖像，移植到色情片AV女優身上，並製成色情影片販售，共119人受害，不法獲利1338萬元，新北地檢署今日將朱、莊2嫌起訴，並認為2人所為對被害人形成網路性暴力及霸凌，請法院量處妥適量刑。

檢方調查，2020年7月20日起，莊嫌先在網路下載被害人照片或影片，並擷取「臉模」作為素材，再由朱嫌利用「DEEPFACELAB」程式軟體，透過該軟體的人工智慧模擬演算（Artificial Intelligence）及深偽（Deepfake）技術進行合成，將119名被害人臉部特徵，合成至朱嫌從成人色情網站所購買或下載的日系AV女優色情影片中，該影片擬真性極高、幾可亂真。

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檢方調查，朱嫌一方面註冊並建立名為「台灣網紅挖面」的推特（Twitter）帳號及粉絲團（後更名為「台灣網紅影片合成」），開始上傳並播放片長約30秒的合成換臉宣傳短片，另以Telegram通訊軟體群組，招攬網友加入網頁粉絲團。

檢方調查，去年2月起，2人另在YouTube社群平台建立「盜臉駭客」頻道，在該頻道上傳及播放合成的換臉宣傳短片，且可藉由該YouTube頻道，直接點選連結進入「台灣網紅挖面」的推特頁面，進行購買及註冊會員程序，並依金額不同，可瀏覽不同長度的換臉影片，亦可單次或集資購買及瀏覽。

檢方認為，朱、莊2人涉犯妨害風化、加重誹謗及違反個人資料保護法，並斥責2人所為將女性物化，對被害人形成網路性暴力及霸凌，對被害女性的性私密隱私權、自主權及名譽權均侵害甚鉅，凸顯出2人缺乏理解與尊重女性的性私密隱私及自主意識，實不足取，惟考量2人始終坦承犯行等一切情狀，請法院妥適量刑。

另外本案總共查扣現金717萬餘元，朱嫌的賓士GLC Coupe GLC300汽車以195萬餘元拍定，故犯罪所得總計扣得912萬餘元，但2人的犯罪所得總計1338萬餘元，請法院宣告沒收及追徵其價額。

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