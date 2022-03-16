為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    培養調查局「尖兵」幕後功臣！ 12名「輔導員」名單出爐

    總統蔡英文於今年1月4日曾出席調查局調查班第58期結業典禮，並與全體結業學員合影，期勉這批新血能成為調查局的「尖兵」。（資料照，記者廖振輝攝）

    總統蔡英文於今年1月4日曾出席調查局調查班第58期結業典禮，並與全體結業學員合影，期勉這批新血能成為調查局的「尖兵」。（資料照，記者廖振輝攝）

    2022/03/16 18:27

    〔記者錢利忠／台北報導〕調查局今年1月才舉行調查班第58期結業典禮，緊接而來的新血是第59期受訓學員，這些學員通過調查人員特考後，須在培育調查官的搖籃展抱山莊受訓1年，通過層層考核並順利結訓才能成為調查官，受訓學員的素質與養成，均脫離不了「輔導員」的幫助，為彰顯「為用而訓」而非「為汰而訓」的本質，調查局今公布12名59期輔導員名單。

    今年1月，總統蔡英文出席調查局調查班第58期結業典禮時，勉勵這批調查局心血，未來無論擔任任何角色，都能夠堅守岡位，全力投入，大家要持續掌握科技趨勢，因應不斷翻新的犯罪手法，成為優秀的尖兵。

    培養出調查局「尖兵」的幕後功臣，則是在受訓期間與學員們朝夕相處的輔導員們，輔導員歸在展抱山莊的訓導組底下，時刻關心受訓學員的身心及學習狀況，有調查官以一句話來形容輔導員的存在，即「不論什麼微枝細節，他們都會用盡洪荒之力來輔導你」。

    調查局從各單位精挑細選，最終選定12人擔任第59期調查班的輔導員，期待這些輔導員不辱使命，將調查局的優秀傳統傳承下去。

    以下為調查班第59期輔導員名單：（均於今年3月21日赴調查局幹部訓練所報到）
    1.國內安全調查處調查專員葉洵佩
    2.台北市調查處調查專員兼組長陳省安
    3.新北市調查處調查專員兼組長陳玟秀
    4.新北市調查處調查專員兼組長吳惠明
    5.台中市調查處調查專員何明彥
    6.高雄市調查處調查專員謝憲坤
    7.基隆市調查站調查專員兼組長劉彥麟
    8.新竹縣調查站調查專員兼組長黎士華
    9.彰化縣調查站調查專員蘇士瑋
    10.中部地區機動工作站調查專員兼組長唐瑋彥
    11.南部地區機動工作站調查專員曾國彥
    12. 航業調查處高雄調查站調查專員兼組長許馨尹

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    調查局32名幹部異動！汪志明接幹訓所校長 徐國楨任秘書室主任
    2022/02/18 16:38

    調查局32名幹部異動！汪志明接幹訓所校長 徐國楨任秘書室主任
    保護核心技術 調查局2021年查獲2118億元市值營業秘密受侵犯
    2022/02/14 10:33

    保護核心技術 調查局2021年查獲2118億元市值營業秘密受侵犯

    多元收益讓您走更遠
    調查官「百官行述」投票出爐！ 主管被爆性騷 調查局將了解
    2022/02/08 11:53

    調查官「百官行述」投票出爐！ 主管被爆性騷 調查局將了解
    防「深偽技術」亂選舉 調查局開發辨識軟體
    2022/01/22 05:30

    防「深偽技術」亂選舉 調查局開發辨識軟體

    住宅這樣選 買房負擔可減輕
    調查局13名高階主管異動 新北台南台中處長換血
    2022/01/14 20:01

    調查局13名高階主管異動 新北台南台中處長換血
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播