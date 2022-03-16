培養調查局「尖兵」幕後功臣！ 12名「輔導員」名單出爐

總統蔡英文於今年1月4日曾出席調查局調查班第58期結業典禮，並與全體結業學員合影，期勉這批新血能成為調查局的「尖兵」。（資料照，記者廖振輝攝）

2022/03/16 18:27

〔記者錢利忠／台北報導〕調查局今年1月才舉行調查班第58期結業典禮，緊接而來的新血是第59期受訓學員，這些學員通過調查人員特考後，須在培育調查官的搖籃展抱山莊受訓1年，通過層層考核並順利結訓才能成為調查官，受訓學員的素質與養成，均脫離不了「輔導員」的幫助，為彰顯「為用而訓」而非「為汰而訓」的本質，調查局今公布12名59期輔導員名單。

今年1月，總統蔡英文出席調查局調查班第58期結業典禮時，勉勵這批調查局心血，未來無論擔任任何角色，都能夠堅守岡位，全力投入，大家要持續掌握科技趨勢，因應不斷翻新的犯罪手法，成為優秀的尖兵。

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培養出調查局「尖兵」的幕後功臣，則是在受訓期間與學員們朝夕相處的輔導員們，輔導員歸在展抱山莊的訓導組底下，時刻關心受訓學員的身心及學習狀況，有調查官以一句話來形容輔導員的存在，即「不論什麼微枝細節，他們都會用盡洪荒之力來輔導你」。

調查局從各單位精挑細選，最終選定12人擔任第59期調查班的輔導員，期待這些輔導員不辱使命，將調查局的優秀傳統傳承下去。

以下為調查班第59期輔導員名單：（均於今年3月21日赴調查局幹部訓練所報到）

1.國內安全調查處調查專員葉洵佩

2.台北市調查處調查專員兼組長陳省安

3.新北市調查處調查專員兼組長陳玟秀

4.新北市調查處調查專員兼組長吳惠明

5.台中市調查處調查專員何明彥

6.高雄市調查處調查專員謝憲坤

7.基隆市調查站調查專員兼組長劉彥麟

8.新竹縣調查站調查專員兼組長黎士華

9.彰化縣調查站調查專員蘇士瑋

10.中部地區機動工作站調查專員兼組長唐瑋彥

11.南部地區機動工作站調查專員曾國彥

12. 航業調查處高雄調查站調查專員兼組長許馨尹

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